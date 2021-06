Le prochain projet d’Henry Cavill qui l’éloigne de la comédie

En mentionnant les grandes célébrités hollywoodiennes d’aujourd’hui, nous devons mentionner Henri Cavill, qui a agrandi sa silhouette après avoir enfilé le costume de Superman dans l’univers étendu de DC Comics. Bien qu’il soit reconnu dans le monde entier pour ce qu’il a fait devant les écrans, va faire partie d’un projet qui n’a rien à voir avec le cinéma et la télévision. De quoi s’agit-il?

Actuellement, l’interprète est hors du DCEU comme Man of Steel et Warner Bros. vient de le remplacer dans une affiche promotionnelle avec la version de Christopher Reeve, précisant qu’ils ne veulent plus l’avoir et chercheront un nouvel acteur pour le personnage. En attendant, le tournage de la deuxième saison de la série touche à sa fin. Le sorceleur sur le service de streaming Netflix, qui arrivera dans les prochains mois.

Le prochain projet auquel Henry fera partie Citoyen vedette ou alors Escadron 42, une jeu vidéo qui est actuellement développé par Microsoft Windows et Linux. Il y aura le pilote UEE, Ryan enright, dans un simulateur qui met dans le rôle d’un être humain plus de 930 ans dans le futur. Il s’agit de un jeu en monde ouvert, ou univers ouvert, puisque vous pouvez explorer toute la galaxie.

Le jeu vidéo est en développement depuis près de neuf ans, c’est pourquoi il se positionne comme l’un des plus attendus, et l’un des plus ambitieux de l’histoire, en raison de son budget de 250 millions de dollars.. En plus de Cavill, le mode campagne sera également intégré par d’autres visages familiers du monde du cinéma, puisqu’il faudra Mark Hamill, Gillian Anderson, Ben Mendelsohn, Gary Oldman et Mark Strong.







« Ce sera mieux que God of War, The Last of Us 2 et Read Dead Redemption 2 », on l’a dit à l’époque, mais la vérité est que Il n’a pas encore de date de sortie pour sa bêta et moins que sa version complète. Christ Roberts, réalisateur et designer, a déclaré : « La meilleure réponse à votre question est que Squadron 42 sera prêt quand il sera terminé, et il ne sera pas publié juste pour répondre à un rendez-vous, mais une fois que toute la technologie et le contenu seront terminés, peaufinés et bien reproduits ».