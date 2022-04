Le prochain Pixel pas cher sera encore plus puissant que le Pixel 6, selon les premiers tests

Partager

Nous collectons des données sur le Google Pixel 6a depuis un certain temps, le prochain smartphone Pixel à bas prix qui devrait être présenté dans les prochains mois, pour remplacer le Pixel 5a 5G lancé l’an dernier.

D’après ce que nous avons pu découvrir jusqu’à présent, Le nouveau smartphone abordable de Google Il équipera le même processeur Google Tensor déjà présent dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, bien qu’il s’agisse d’un produit destiné au milieu de gamme.

La Google Pixel Watch et le Pixel 6a auraient déjà une date d’arrivée

Et aujourd’hui, grâce à Titre Androidnous avons pu savoir que Pixel 6a non seulement il inclura le même processeur que les modèles plus chers, mais il sera également c’est peut-être encore plus puissant que les Pixel 6 et 6 Pro.

GeekBench révèle la puissance du Pixel 6a

Grâce à la plateforme de test de performance GeekBench, il a été possible de savoir que le Pixel 6a arrivera avec un processeur Tensor et 6 Go de RAM.

La surprise vient en comparant les résultats obtenus par le Pixel 6a lors de la réalisation du test de performances, par rapport à celles obtenues dans un Pixel 6. Et c’est que, à la fois dans le test multicœur comme dans un seul cœur, le modèle bon marché obtient un score plus élevé.

Le les différences de score sont minimescomme prévu, mais il est tout de même frappant que le modèle le plus abordable de la famille Pixel 6 soit capable de obtenir un score plus élevé que l’un des modèles les plus chers.

Pour le moment, Google n’a pas confirmé quand comptez-vous présenter le Pixel 6a, connu sous le nom de « bluejay » par son nom de code. Certaines rumeurs suggèrent que le terminal pourrait être annoncé lors de la prochaine Google I/O 2022même si son lancement sur le marché aurait lieu plus tard, vers l’été.

