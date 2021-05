Le prochain personnage de COD: Warzone pourrait être John Rambo

Coffret Rambo 2 Films : John Rambo Last Blood [DVD]

Contient : - John Rambo (2008) : John Rambo s'est retiré dans le nord de la Thaïlande, où il mène une existence simple dans les montagnes et se tient à l'écart de la guerre civile qui fait rage non loin de là. Un groupe de volontaires humanitaires mené par Sarah et Michael Bennett vient le trouver pour qu'il les guide jusqu'à un camp de réfugiés auquel ils veulent apporter une aide médicale et de la nourriture. Rambo finit par accepter. Deux semaines plus tard, le pasteur Arthur Marsh lui apprend que les volontaires ne sont pas revenus et que les ambassades refusent de l'aider à les retrouver... - Rambo : Last Blood (2019) : Rambo est désormais installé dans l'Arizona où il mène une vie tranquille dans son immense ranch. Il partage sa vie avec la famille qu'il s'est choisie, Maria et sa petite-fille Gabriela, auprès de qui il se sent entouré et apaisé. Mais Maria part en secret au Mexique sur les traces de son père biologique. Là-bas, elle est kidnappée par un gang de narco-trafiquants pratiquant aussi la prostitution. Rambo part à sa recherche.