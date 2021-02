Le prochain patch de World of Warcraft: Shadowlands apportera des modifications aux missions de la table Covenant Sanctum

Le dernier correctif de Blizzard à venir lors de la réinitialisation hebdomadaire de mardi devrait apporter des modifications à la World of Warcraft: Shadowlands Tables de mission Covenant Sanctum.

Ces changements sont principalement des buffs, en particulier pour la table Venthyr qui, selon beaucoup, est considérablement plus faible que d’autres. L’alliance de Kyrian est également ciblée pour un buff important, certaines statistiques étant doublées ou plus.

Cependant, les Necrolords of Maldraxxus ne sont pas la cible de changements. Beaucoup semblent considérer que l’alliance Necrolord a les aventuriers et les troupes de table les plus forts, il est donc compréhensible de le voir laissé à l’écart des buffs.

The Night Fae of Ardenweald ne verra qu’un seul changement, qui n’est pas tout à fait un bug ou un nerf autant qu’une refonte. Le piège à ronces du trappeur d’Ardenweald sera désormais une capacité à 1 temps de recharge qui inflige des dégâts et réduit les dégâts de l’adversaire pour sa prochaine attaque.

En commençant par le Venthyr, nous voyons des buffs sur toute la table sans un seul nerf. La plupart d’entre eux sont destinés aux compagnons aventuriers eux-mêmes plutôt qu’aux troupes disponibles, le seul changement apporté aux troupes étant le changement indiqué ci-dessus pour la refonte du piège à ronces d’Ardenweald Trapper.

Les plus gros buffs sont l’efficacité des sorts de Bogdan et Rahel, qui ont tous deux vu leur efficacité augmentée de 100%. Ce n’est rien comparé à Stonehead, cependant, qui a vu l’efficacité de ses sorts augmentée de 400% lorsque l’échange du temps de recharge a été doublé.

Les augmentations de santé sont observées dans tous les domaines, avec jusqu’à 50% de plus pour Lost Sybille et d’autres augmentant en moyenne entre 20% et 40%. Tempête De Neige semble avoir fait cela pour que les aventuriers puissent utiliser leur capacité avant d’être tués.

Les Kyriens voient à peu près la même chose, avec Blizzard renforçant les capacités et augmentant la santé pour rendre les aventuriers moins fragiles. Ces changements sont destinés à permettre aux aventuriers de retirer leurs capacités.

La plus grande augmentation est Telethakas, qui a vu sa santé doublée et l’efficacité de ses sorts augmentée de 167%. Kythekios a vu la même augmentation de l’efficacité de ses sorts parmi les autres changements.

Dans l’ensemble, les pactes de Kyrian et de Venthyr voient des améliorations massives pour le patch de réinitialisation hebdomadaire. Cette liste est loin d’être exhaustive, alors assurez-vous de jeter un œil à vos champions avant de les envoyer pour vous assurer d’en tirer le meilleur parti!