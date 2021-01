Le prochain pas de délai pour mourir peut provoquer un autre effet d’entraînement massif de la date de sortie

Il est maintenant rapporté qu’un retard imminent de la sortie finale de Daniel Craig en tant qu’espion emblématique James Bond, Pas le temps de mourir, provoquera une autre cascade de retards. Tout comme l’année dernière, la MGM devrait-elle à nouveau pousser Pas le temps de mourir plus loin dans la dernière partie de 2021, cela conduira à une multitude de films tentpole qui suivront.

« Je pense que tout ce qui est substantiel entre maintenant et Top Gun: Maverick au début du mois de juillet bougera. C’est un gâchis », prédit un ancien dirigeant de studio.

On ne sait pas encore si MGM filmera les prochaines aventures de 007 en octobre, novembre ou décembre, mais l’un d’entre eux causera très probablement un autre glissement de terrain. Le groupe de versions de haut niveau en question comprend les goûts de Paramount Un endroit tranquille, partie II (actuellement prévu pour le 23 avril), Marvel’s Veuve noire (actuellement prévu pour le 7 mai) et la neuvième tranche d’Universal dans le Rapide et furieux la franchise, F9 (actuellement prévu pour le 28 mai), qui étaient tous censés être diffusés partout sur les grands écrans en 2020.

Un changement dans la sortie de No Time to Die est également susceptible d’affecter Sony Venom: Que le carnage soit, qui devrait sortir en salles le 25 juin, ainsi que Paramount’s Top Gun: Maverick (actuellement prévu pour le 2 juillet) et Universal’s Minions: La montée de Gru (actuellement prévu pour le 2 juillet). Certains films se sont déjà boulonnés, incapables d’attendre le signal de James Bond, avec les goûts de Sony Morbius fuyant récemment de mars à octobre.

«De peur que quiconque ne pense que la transition de 2020 à 2021 résoudrait comme par magie les problèmes qui ont perplexe l’industrie au cours des près de 12 derniers mois, la réalité est que la plupart des mêmes forces du marché sont toujours en jeu et continueront d’informer le secteur stratégique. décisions des studios et des créatifs », déclare Paul Dergarabedian de Comscore. « Cela dit, il y a un espoir de reprise pour le cinéma de cinéma à l’horizon, mais bien sûr, cet avenir est en constante évolution. »

Eric Handler de MKM Partners dresse un tableau sombre des premiers mois en disant: « De la façon dont je pense à l’année, le premier trimestre sera en baisse de 90%. »

Au milieu de la situation mondiale actuelle, de nombreux studios ont commencé à s’orienter vers la sortie de films en streaming qui auraient traditionnellement respecté la norme de la fenêtre théâtrale. Alors que le mouvement vers les sorties numériques pour les films tentpole a été adopté par certains, Warner Bros ayant pris la décision controversée de publier la totalité de son ardoise 2021 sur HBO Max et les théâtres simultanément, des initiés ont révélé que d’autres studios sont catégoriques. Pas le temps de mourir et F9 doit être diffusé uniquement dans les salles de cinéma.

Pour l’instant, Pas le temps de mourir est prévue pour le 2 avril 2021. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, avec James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Cela nous vient grâce à The Hollywood Reporter.

