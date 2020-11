Le prochain Motorola Moto G Stylus fuit en entier (et semble bon marché)

Le mobile Motorola idéal pour les amateurs de stylets est sur le point d’être renouvelé. C’est le Moto G Stylus 2021.

Écrit par Christian Collado

Nous savons déjà ce que nouveau mobile avec style de Motorola. Après avoir présenté le Moto G8 Stylus il y a quelques mois à peine, la société a déjà l’intention de renouveler votre série de terminaux de stylet, un trait de plus en plus difficile à voir sur le marché, en particulier dans les segments moyen et bas de gamme.

A été le reconnu leaker Evan Blass qui a partagé toutes les informations sur le nouveau Stylet Moto G qui, apparemment, arrivera en 2021 à un prix réduit.

Voici le Moto G Stylus 2021

Merci à l’image partagée par fuites, nous pouvons voir comment le l’esthétique du nouveau terminal ne sera pas très différente à celle des modèles actuels qui font partie du catalogue de la série Moto G.

Ainsi, nous trouvons un téléphone arrière brillant qui abrite le lecteur d’empreintes digitales et le système de caméra, composé d’un total de quatre capteurs dirigé par un Caméra de résolution 48 mégapixels.

Son front serait occupé par un grand écran avec une résolution Full HD +, dangereusement proche de 7 pouces de diagonale.

Blass a également partagé d’autres données de sa fiche technique, ce qui nous aide à nous faire une idée de la caractéristiques du nouveau mobile avec un stylet de Motorola:

Caractéristiques du Moto G Stylus 2021:

écran IPS Full HD 6,81 pouces + 1080 x 2400 pixels

IPS Full HD 6,81 pouces + 1080 x 2400 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 Mémoire 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Batterie 4000 mAh

4000 mAh Appareils photo 48 mégapixels à l’arrière, 8 mégapixels ultra grand angle, 2 mégapixels macro et 2 mégapixels capteur de profondeur. 16 mégapixels avant.

Ce qui est certain, c’est que les changements par rapport au modèle actuel ne sont pas de trop, ce qui nous amène à penser qu’il s’agit d’un mise à jour mineure et son prix Il restera dans la même fourchette de 200 euros dans laquelle évolue son prédécesseur.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que nous puissions dissiper les doutes.