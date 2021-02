Le prochain mobile Samsung aurait une batterie bestiale de 7000 mAh

C’est tout ce que l’on sait sur le Samsung Galaxy F62, le nouveau téléphone de milieu de gamme doté d’une énorme batterie.

À la mi-2020, Samsung lançait déjà un terminal avec un Batterie de 7000 mAh capacité, la plus importante jamais vue dans un terminal de la firme. C’était le Samsung Galaxy M51, un appareil destiné au segment intermédiaire, qui est devenu l’un des meilleurs téléphones Samsung de 2020 et une partie de 2021.

Maintenant, Samsung veut répéter la pièce avec un nouvel appareil avec une batterie de même capacité. Ce serait, comme nous l’avons appris par une fuite, du Galaxy F62, une nouvelle tranche de la série F orientée vers le milieu de gamme de la société sud-coréenne.

Énorme batterie, écran AMOLED et appareil photo 64 mégapixels

Selon la source qui prétend avoir eu accès à des informations techniques sur l’appareil, le nouveau terminal de la série Galaxy F s’appellerait Galaxy F62, et serait orienté vers le marché indien au début. Il a été découvert sous le code modèle SM-E625f.

De lui, il a été confirmé que Il équipera un écran AMOLED de 6,7 pouces de diagonale. À cela, il faut ajouter un Batterie de 7000 mAh capacité, l’une des plus importantes disponibles dans son segment, un système photographique multiple, dirigé par un Capteur principal de 64 mégapixels.

Il a également été indiqué que l’appareil sera disponible dans les couleurs vertes et bleues, et qu’il peut être choisi dans au moins une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Bien que non confirmé, son processeur devrait être le Exynos 9825, une puce en son temps axée sur le haut de gamme.

Au-delà de tout ce qui précède, on parle d’un Caméra frontale 32 mégapixels et un logiciel basé sur One UI 3, et donc avec Android 11.

Pour l’instant, on ne sait pas quand aura lieu la présentation de l’appareil, et il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise décide d’officialiser son nouvel engagement envers le milieu de gamme. Probablement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour tout savoir sur ce nouvel appareil.

