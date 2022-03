Le prochain mobile OnePlus sera un realme GT Neo3 avec un autre nom

Le « nouveau » OnePlus sera un realme GT Neo 3 avec un nom différent et un logiciel quelque peu différent. C’est ce que l’on sait du OnePlus 10R.

En plus de la version globale du OnePlus 10 Pro, la marque chinoise semble s’apprêter à annoncer un nouvel opus de sa série de smartphones haut de gamme abordablesqui occupera la position du OnePlus 9R.

Son nom, selon une fuite du portail 91Mobilesêtre OnePlus 10Tet aujourd’hui nous avons pu prendre un jetez un oeil à sa conception et sa fiche techniquepour découvrir qu’une fois de plus, Le prochain mobile OnePlus aura très peu de OnePlus.

OnePlus n’est plus coupé : le 10R sera un clone du realme GT Neo3

Sur la base des plans de lancement de OnePlus divulgués il y a quelques jours, nous savons que le OnePlus 10R devrait arriver sur le marché en mai. Il n’est pas clair, oui, si l’appareil finira par atteindre le marché mondial, ou si la même chose se produira comme avec son prédécesseur et seules des régions comme la Chine et l’Inde seront commercialisées.

Ce qui est clair c’est que OnePlus a pris comme base un modèle existant : le realme GT Neo3 présenté en Chine Il y a quelques semaines. Grâce à rend partagé par le portail susmentionné, vous pouvez voir comment la conception des deux appareils est pratiquement identique:

A gauche, le prétendu OnePlus 10R. A droite, le realme GT Neo3.

Les différences au niveau esthétique sont minimes, étant la Position du flash LED le seul changement apporté par le modèle OnePlus. Même la position des caméras, le trou centré dans l’écran – le premier du genre vu sur un mobile OnePlus – ou l’absence du commutateur Alert Slider sont fonctionnalités héritées du realme mobile.

Mais les ressemblances raisonnables ne se limitent pas qu’à l’extérieur. le Le OnePlus 10R aurait le même écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hzlecteur d’empreintes digitales à l’écran, haut-parleurs stéréo signés Dolby Atmos, le même processeur MediaTek Dimensity 8100, et la même batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 150 W.

Un système de charge qui, soit dit en passant, a été annoncé par realme lui-même lors du dernier MWC 2022. De plus, comme realme l’a fait, OnePlus lancerait deux versions du 10R : une avec une batterie de 4500 mAh et chargeant jusqu’à 150 Wet un autre avec Batterie 5000 mAh et charge jusqu’à 80 W.

Des changements ne sont pas non plus attendus dans la section photographique, étant le Appareil photo Sony IMX766 50 mégapixels le principal de son système à trois capteurs, où l’on retrouvera également un Appareil photo à objectif ultra grand angle de 8 mégapixels Sony IMX355 et un appareil photo macro de 2 mégapixels. L’appareil photo principal utilisera un capteur S5K3P9SP de 16 mégapixels, le même que celui présent dans le realme GT Neo3.

Tout indique que l’appareil arrivera en mai, mais la marque n’a pas commenté ses projets pour cet appareil.

