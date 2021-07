Le prochain micrologiciel PS5 affichera les listes de trophées verticalement

Les listes de trophées sont un peu pénibles sur PlayStation 5. Lorsque vous affichez les trophées d’un jeu sur PS5, ils sont actuellement présentés dans une gamme horizontale, qui correspond aux autres interfaces utilisateur du système, mais ce n’est pas une expérience particulièrement agréable. L’icône du trophée est belle et grande, mais sa description est obscurcie en raison de la façon dont la liste est présentée. Lire une liste de trophées en ce moment est un problème, surtout si vous essayez de Platinum quelque chose. Il semble que Sony ait enfin compris le sens : les trophées verticaux reviennent.

Les participants au programme bêta du firmware de la PS5 sont actuellement au courant d’un tas de changements passionnants à venir sur la console dans un proche avenir, et l’une des notes de mise à jour est que les listes de trophées sont affichées verticalement, comme toutes les bonnes listes devraient l’être. Voici le libellé officiel de Sony : « Lors de l’affichage des listes de trophées des jeux, les trophées seront désormais affichés verticalement au lieu d’être horizontalement. Vous pourrez désormais voir plus d’informations pour chaque trophée sans le sélectionner. »

Vous pouvez le voir par vous-même à travers le clip ci-dessous :

la version bêta du logiciel PS5 a une énorme quantité de changements. Voici la liste complète (mettez la vidéo en pause pour lire chaque section) pic.twitter.com/0eTk8tdsIS– Tom Warren (@tomwarren) 29 juillet 2021

C’est un grand changement pour les chasseurs de trophées. Sur PS4, les trophées sont affichés verticalement, mais la PS5 a opté pour un nouveau style qui a rendu plus difficile la visualisation des fichues choses. On ne sait pas quand cette mise à jour du firmware sera publiée pour tout le monde, mais au moins nous savons que les listes de trophées reviendront à la normale très bientôt.

Ce n’est pas non plus le seul changement significatif dans le firmware bêta. Le plus notable est la possibilité d’installer un stockage SSD supplémentaire, et nous savons également que l’interface utilisateur de la PS5 en général bénéficie de nombreuses améliorations significatives à tous les niveaux. Il y a de quoi espérer, alors. Êtes-vous soulagé de savoir que les Trophées seront à nouveau affichés verticalement ? Formez une ligne verticale dans la section commentaires ci-dessous.