Le prochain MacBook Pro d’Apple pourrait vider la Touch Bar et relancer MagSafe

Après le lancement du premier MacBook Pro M1 en novembre, tous les regards se sont tournés vers les prochaines versions. Selon deux rapports des analystes les plus précis du secteur, ils pourraient fournir tout ce que nous voulons.

L’analyste de TFT Securities, Ming-Chi Kuo, réitère les rumeurs selon lesquelles un nouveau MacBook Pro 14 pouces viendrait aux côtés d’un modèle 16 pouces rafraîchi, qui comprendra tous deux la prochaine génération de silicium Apple avec «plus de cœurs et des graphismes améliorés», selon un rapport similaire de Mark Gurman de Bloomberg.

Ils pourraient également apporter un nouveau design. Selon MacRumors, Kuo affirme que les nouveaux modèles «annulent la conception courbée des parties supérieure et inférieure des modèles existants et adoptent une conception de facteur de forme à bords plats similaire à l’iPhone 12.» Vraisemblablement, cela fait référence aux coins de l’affaire, mais Kuo n’offre aucun autre indice. Gurman dit que les nouveaux MacBook « ressembleront aux versions actuelles, mais avec des modifications de conception mineures. »

Kuo et Gurman conviennent également que MagSafe reviendra. Apple a tué le MagSafe magnétique à connexion rapide au profit de l’USB-C il y a plusieurs années, mais a ramené le nom et le concept magnétique avec l’iPhone 12. Kuo ne fournit aucun détail supplémentaire à part dire que la technologie sera «restaurée», bien que Bloomberg jette un éclairage supplémentaire sur la rumeur: «Le connecteur sera similaire à la conception allongée en forme de pilule de l’ancien port MagSafe. Malgré l’abandon de l’USB-C pour le chargement, Apple inclura toujours plusieurs ports USB-C sur ses futurs Mac. » Le rapport indique également que le rapport MagSafe permettra aux MacBook de se recharger «à un rythme plus rapide».

Plus surprenant encore, les affirmations selon lesquelles Apple tuerait la Touch Bar. Une décision quelque peu controversée arrivée en 2016, la Touch Bar est un petit écran au-dessus de la touche numérique qui apporte des fonctionnalités supplémentaires au-delà des touches de fonction habituelles. Dans son rapport, Kuo affirme que «la barre tactile OLED est supprimée et les boutons de fonction physiques sont restaurés», tandis que Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple a «testé des versions qui suppriment la barre tactile».

En ce qui concerne les écrans, Bloomberg rapporte qu’ils ne seront pas seulement plus grands, ils seront également plus lumineux avec des «panneaux à contraste plus élevé». Apple pourrait se tourner vers la mini LED pour les nouveaux écrans comme cela a été annoncé précédemment.

