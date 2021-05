Le prochain MacBook / MacBook Air d’Apple fait allusion au tout nouveau design de bureau, à deux ports USB-C et plus

Uéva Design Baignoire balnéo d'angle FOONA Noir - NoirBlanc

Baignoire balnéo d'angle FOONA 2 personnes, 150x150x61cm, de nombreuses options dont éclairage par Led luminothérapie pour une baignoire balnéo de qualité avec un design tout en rondeur. La baignoire balnéo FOONA est équipée de la luminothérapie, de la musique et d'un tout nouveau panneau de contrôle dernière génération, utilisation enfantine. Une façade galbée & vitrée très design, un dessus plat pour un placement idéal en angle. Deux appuis-tête et une assise dans l'angle pour un maximum de confort. Un enfoncement léger au niveau dorsale procure un massage efficace et agréable au niveau des lombaires. La baignoire balnéo FOONA dispose de tout ce dont vous désirez pour des moments de détente et de bien-être, idéalement en couple. Equipée d'un système balnéo mixte, 28 jets et injecteurs à air, un réchauffeur d'eau, éclairage LED luminothérapie 7 couleurs, une robinetterie thermostatique, une désinfection par O3, un régulateur de pression, etc... Inclus avec la baignoire : Pommeau de douche, appuis-tête, bonde, trop plein, fontaine, robinetterie, tablier. 150x150x61cm Structure auto-portante, traité corrosion Pieds réglables Avant vitré en verre securit ultra resistant Matière : 100% Acrylique de très grande qualité Capacité en eau 190L à 282L (maximum selon les occupants) Disponible de couleur Blanc ou Noir Les + produits: Nettoyage à l'ozone Radio et HP Pommeau et flexible de douche compris Appui-tête Système balnéo mixte Panneau de commande tactile Réchauffeur d'eau Compatible aromathérapie Chromothérapie Les + d'Uéva Design: Nos baignoires sont testés en eau avant livraison aux clients. Un emballage robuste de qualité en bois & cartonné, protection intérieur en polystyrène et papier bulles pour une livraison totalement sécurisé. Livré sur palette et sanglé. Tous nos produits sont fabriqué selon normes ISO9001 et certifiés CE. Toutes nos baignoires sont garantis 5 ans* (plus d'infos dans la rubrique garantie). "Satisfait ou remboursé" le client dispose de 21 jours à réception de sa commande pour se faire une idée. Facilité de paiement en 4X sans frais. Notices à disposition afin que tous nos clients puissent procéder à l'installation par eux même sans rien changer à la garantie.