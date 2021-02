Le prochain MacBook Air pourrait devenir encore plus léger et plus fin et ramener MagSafe

Le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus fin et le plus léger d’Apple, mais apparemment, la société souhaite le rendre encore plus fin et plus léger. C’est selon un rapport publié vendredi par Mark Gurman de Bloomberg, qui dit qu’Apple prévoit de publier le MacBook Air redessiné plus tard cette année ou en 2022.

Apple rétrécira l’ordinateur portable en réduisant la lunette, bien que l’écran soit toujours de 13 pouces. Le MacBook Air actuel a une largeur d’environ 12 pouces et une profondeur de 8,36 pouces. Lorsqu’il est fermé, la hauteur du modèle actuel diminue, mesurant 0,16 pouces à son point le plus court et 0,63 pouces à son plus haut. Vraisemblablement, rétrécir la lunette réduira la largeur et la profondeur, bien que Gurman ne précise pas si le nouveau MacBook Air aura toujours la hauteur conique.

Plus tôt ce mois-ci, DigiTimes a publié un rapport non confirmé indiquant que le MacBook Air aura un écran Mini LED en 2022. En décembre 2020, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple pourrait sortir un nouveau MacBook Air «abordable» en 2022 qui utilise un Mini écran LED. Le rapport de Bloomberg ne répond pas à ces rumeurs sur les Mini LED.

Le nouveau MacBook Air pourrait également avoir MagSafe. MagSafe est un connecteur d’alimentation magnétique qui a été introduit à l’origine avec le MacBook Pro 2006, mais Apple l’a retiré du MacBook Air en 2018 et a cessé de l’implémenter dans tous ses ordinateurs portables en 2019. MagSafe renaît avec l’iPhone 12, et la rumeur veut que le prochain MacBook Pro à base de silicone Apple aura un connecteur MagSafe.

MagSafe était une fonctionnalité préférée des utilisateurs d’ordinateurs portables Mac de longue date avec sa capacité à se déconnecter d’un simple coup de cordon, aidant à empêcher l’ordinateur portable de voler accidentellement sur les genoux, la table ou le bureau d’un utilisateur. Mais Apple est passé au chargement USB-C avec la refonte du MacBook Air 2018 et a vidé MagSafe. À cette fin, Gurman rapporte que le nouveau MacBook Air aura toujours deux ports USB 4 / Thunderbolt en plus de MagSafe.

Gurman déclare également qu’Apple envisage un MacBook Air 15 pouces, mais il ne sera pas prêt «pour la prochaine génération». Le rapport indique également qu’un nouveau MacBook Pro 16 pouces pourrait ramener la fente pour carte SD qui a été abandonnée en 2016 et qu’Apple travaille sur des Mac dotés d’une connectivité cellulaire et de Face ID, « mais aucune de ces fonctionnalités ne semble bientôt disponible. »

