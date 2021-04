Le prochain lancement d’astronaute de SpaceX pour la NASA décolle le 22 avril. Comment regarder en ligne.

La NASA et SpaceX se préparent à envoyer la deuxième mission opérationnelle d’équipage commercial à la Station spatiale internationale, et vous pouvez regarder les préparatifs, le lancement et l’arrivée en direct.

Équipage-2 comprendra les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet. Le quatuor devrait rester au complexe orbital pendant six mois.

Crew-2 devrait être lancé depuis le Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT) jeudi prochain (22 avril), sous réserve des conditions mécaniques et météorologiques. Si tout se passe comme prévu, SpaceX Vaisseau spatial Crew Dragon devrait accoster avec le laboratoire en orbite vers 5h30 HAE (09h30 GMT) le 23 avril.

Vous pouvez suivre ces grands événements en direct sur cette page et sur ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA. Vous pouvez également regarder via Télévision de la NASA , les Application de la NASA et l’agence site Internet et obtenez des mises à jour de la NASA flux de médias sociaux . La plupart des installations de presse et publiques du KSC restent fermées en raison de la pandémie de coronavirus, et seul un petit nombre de médias seront sur place.

Voici un aperçu des événements médiatiques Crew-2 que la NASA et SpaceX prévoient d’organiser au cours de la semaine prochaine:

Jeudi 15 avril

La NASA organisera une téléconférence médiatique d’examen de l’état de préparation des vols au KSC à partir de 18 h HAE (22 h 00 GMT) avec les participants suivants:

Kathy Lueders, administratrice associée, Exploration humaine et opérations, siège de la NASA

Steve Stich, directeur, NASA Commercial Crew Program, KSC

Joel Montalbano, directeur, Station spatiale internationale, Johnson Space Center de la NASA

Norm Knight, directeur adjoint, Direction des opérations aériennes, Johnson

Représentant SpaceX

Junichi Sakai, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, JAXA

Frank de Winne, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, ESA

Randy Repcheck, directeur par intérim, Sécurité opérationnelle, Federal Aviation Administration

Vendredi 16 avril

Les astronautes Crew-2 arriveront au KSC à 13h00 HAE (17h00 GMT) être accueillis en toute sécurité – suivant des protocoles de quarantaine stricts – par les participants suivants:

Steve Jurczyk, administrateur intérimaire de la NASA

Bob Cabana, directeur de centre, KSC

Junichi Sakai, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, JAXA

Frank de Winne, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, ESA

L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, commandant du vaisseau spatial

L’astronaute de la NASA Megan McArthur, pilote

L’astronaute JAXA Akihiko Hoshide, spécialiste de mission

L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet, spécialiste de mission

Samedi 17 avril

Un engagement médiatique virtuel de l’équipage aura lieu à 9 h 45 HAE (13 h 45 GMT) chez KSC avec tout l’équipage Crew-2. Les médias enverront des questions par téléphone.

Lundi 19 avril

Une téléconférence sur les médias scientifiques à 13h00 HAE (17h00 GMT) discutera des enquêtes sur la mission, ainsi que du nouveau déploiement de panneaux solaires. Les participants comprennent:

David Brady, chercheur associé pour le programme de la Station spatiale internationale au JSC;

Liz Warren, directrice principale du programme du Laboratoire national américain de l’ISS. Warren discutera de l’ingénierie tissulaire, «qui utilise une combinaison de cellules, d’ingénierie et de matériaux pour restaurer, maintenir, améliorer ou remplacer les tissus biologiques». selon la NASA .

. Lucie Low des National Institutes of Health des États-Unis. Low discutera des puces tissulaires, «des modèles 3D complexes de bio-ingénierie qui imitent la structure et la fonction des systèmes d’organes humains». selon la NASA.

William Stefanov, scientifique du programme ISS pour les observations de la Terre;

Bryan Griffith (chef de projet de la NASA pour l’augmentation de la puissance de l’ISS) et Rick Golden (directeur de Boeing pour le projet de développement structurel et mécanique de l’ISS) pour discuter du déploiement de deux nouveaux panneaux solaires.

Mardi 20 avril

Une conférence de presse préalable au lancement au KSC qui aura lieu au plus tôt une heure après la fin de l’examen de l’état de préparation au lancement (très probablement dans l’après-midi ou en début de soirée. Les participants comprennent:

Steve Stich, directeur, programme d’équipage commercial, KSC

Joel Montalbano, directeur, Station spatiale internationale, JSC

Kirt Costello, scientifique en chef, Programme de la Station spatiale internationale, JSC

Norm Knight, directeur adjoint, Direction des opérations aériennes, JSC

Benji Reed, directeur principal, Programmes de vols spatiaux habités, SpaceX

Junichi Sakai, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, JAXA

Frank de Winne, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, ESA

Brian Cizek, agent météorologique de lancement, 45e Escadron météorologique de l’US Air Force

Mercredi 21 avril

Un briefing « compte à rebours » aura lieu à 10 h HAE (14 h 00 GMT) au KSC avec une participation très limitée des médias. Les participants comprennent:

Steve Jurczyk, administrateur intérimaire de la NASA

Bob Cabana, directeur du KSC

Hiroshi Sasaki, vice-président et directeur général, Direction de la technologie des vols spatiaux habités de la JAXA

Frank de Winne, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, ESA

Astronaute de la NASA, à déterminer

Astronaute de la NASA, à déterminer

Jeudi 22 avril

NET à 2 h HAE (6 h 00 GMT) – La couverture du lancement de la NASA TV commence.

NET 7h30 (11h30 GMT) – Conférence de presse après le lancement avec les participants suivants:

Steve Jurczyk, administrateur intérimaire de la NASA

Kathy Lueders, administratrice associée, Direction de la mission d’exploration humaine et des opérations, siège de la NASA

Hiroshi Sasaki, vice-président et directeur général, Direction de la technologie des vols spatiaux habités de la JAXA

Frank de Winne, directeur, Programme de la Station spatiale internationale, ESA

Représentant SpaceX, à déterminer

Vendredi 23 avril

Vers 5h30 HAE (9h30 GMT) – Amarrage

Vers 7 h 35 HAE (11 h 35 GMT) – Ouverture de trappe

Vers 8 h 05 HAE (12 h 05 GMT) – Cérémonie de bienvenue de la Station spatiale internationale avec les participants suivants sur Terre:

Kathy Lueders, administratrice associée, Direction de la mission d’exploration humaine et des opérations, siège de la NASA

Hiroshi Yamakawa, président, JAXA

Josef Aschbacher, directeur général, ESA

