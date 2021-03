Le prochain jeu Life is Strange sera annoncé lors de la nouvelle diffusion en direct de Square Enix

La prochaine entrée de la série Life Is Strange sera révélée lors d’une nouvelle présentation en ligne de style Nintendo Direct de Square Enix le 18 mars 2021. Le jeu présentera une toute nouvelle distribution, un nouveau pouvoir et une nouvelle histoire (la dernière est en quelque sorte évident). Ce n’est pas tout, cependant, car le nouveau titre ne formera qu’une partie du nouvel événement en ligne de l’éditeur, baptisé Square Enix Presents. La vitrine durera environ 40 minutes et accueillera de nombreuses autres révélations.

Parmi les autres jeux qui seront proposés, citons Outriders, Marvel’s Avengers, Balan Wonderworld, une version mobile de Just Cause et de nouveaux jeux de Square Enix Montréal. Il y aura aussi quelque chose pour le 25e anniversaire de Tomb Raider. L’événement débutera le 18 mars 2021 à 10h PDT / 13h EDT / 17h GMT, avec d’autres versements prévus tout au long de l’année.

NOUVEAU CAST. NOUVELLE PUISSANCE. NOUVELLE HISTOIRE. Assistez à la première mondiale du prochain #La vie est étrange match le 18 mars 10PM PDT / 17PM GMT à #SquareEnixPresent pic.twitter.com/43qaWcUZ8U – La vie est étrange (@LifeIsStrange) 11 mars 2021

La présentation sera diffusée en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de l’éditeur, mais vous pourrez également capter toutes les actualités ici même sur Push Square. À quoi espérez-vous que ce nouveau jeu Life Is Strange ressemble et implique? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.