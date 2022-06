Le prochain James Bond sera « une réinvention » sans acteur en lice pour le moment

La chasse pour remplacer Daniel Craig en tant que prochain James Bond est l’une des rumeurs les plus fiévreusement spéculées à Hollywood, et il ne semble pas que nous recevions une réponse de si tôt.

James Bond La productrice Barbara Broccoli a récemment révélé qu’il faudra « au moins deux ans » avant de commencer le tournage du prochain film 007 et a expliqué que les producteurs n’ont même pas encore commencé à chercher un remplaçant pour Craig car ils veulent que le prochain film soit « un réinvention de Bond.

« Personne n’est en lice », a admis Barbara à Deadline lors d’un événement étoilé à Londres organisé par le BFI.

«Nous travaillons sur où aller avec lui, nous en parlons. Il n’y a pas de scénario et nous ne pouvons pas en trouver un tant que nous n’avons pas décidé comment nous allons aborder le prochain film car, en réalité, c’est une réinvention de Bond.

Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont été honorés avec @BFI (British Film Institute) Bourses lors du dîner du président du BFI qui s’est tenu à @ClaridgesHotel à Londres ce soir. Étaient présents les anciens de Bond Ralph Fiennes et Naomie Harris. pic.twitter.com/UU8ft6Ethl —James Bond (@007) 28 juin 2022

« Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais que le tournage est dans au moins deux ans.

Barbara et son frère, Michael G Wilson, étaient les invités d’honneur du très prestigieux dîner du président BFI, où le couple a reçu des bourses de l’institut pour les honorer pour leurs réalisations professionnelles et leurs contributions au cinéma britannique.

La liste des invités pour l’événement était un who’s-who d’anciens élèves emblématiques de Bond passés et présents, avec Ralph Fiennes et Naomie Harris – qui jouent les incarnations actuelles de M et Moneypenny – étant sur place pour distribuer les récompenses.

Fiennes, en particulier, était au top de sa forme, décrivant le duo comme « des exemples de producteurs de films et de cinéastes » et a fait l’éloge de leur « ténacité transcendante ».

Les producteurs de James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Crédit : Alamy

Parlant de la recherche du prochain 007, Fiennes a plaisanté en disant que lui et Harris avaient « tué Bond » dans la dernière entrée de la franchise, lui et Naomie « seraient les gens pour le réparer »: « Vous le trouvez et nous nous entraînerons lui. »

Tout au long de la nuit, diverses sommités de l’ère Craig telles que Dame Judi Dench, Lea Seydoux, Rami Malek, le réalisateur Sam Mendes et, oui, Daniel Craig lui-même, sont intervenus avec une série de messages vidéo chaleureux et charmants vantant les vertus du brocoli. et les prouesses cinématographiques de Wilson, tandis que le compositeur de franchise de longue date David Arnold a joué une sélection de thèmes Bond vintage au piano.

Dans son discours d’ouverture, le président de BFI, Tim Rogers, a déclaré que c’était un honneur de leur remettre la prestigieuse bourse et a déclaré qu’il ne pouvait « penser à personne d’autre plus méritant, en particulier alors que nous célébrons le 60e anniversaire de l’incroyable succès de la franchise James Bond.

La recherche du prochain James Bond est lancée. 1 crédit

Avec une perspicacité et une vision incroyables, Michael et Barbara ont non seulement réinventé Bond pour le public d’aujourd’hui, mais No Time to Die est arrivé exactement au bon moment pour accueillir ce public dans l’expérience du grand écran comme jamais auparavant.