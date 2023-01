Le prochain Galaxy Fold résoudra enfin l’un des plus gros problèmes des pliables Samsung

in

Samsung prévoit de repenser complètement le format charnière de son smartphone pliable grand format pour la prochaine génération.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4, la dernière version du grand smartphone pliable de Samsung

rejoindre la conversation

tout au long de la quatre générations de la série Galaxy Z Fold qui ont existé jusqu’à présent, Samsung a amélioré différents aspects de la conception de l’appareil, dans la plupart des cas se concentrer sur l’augmentation de la durabilité pour éviter que l’écran intérieur et le mécanisme de charnière ne soient facilement endommagés.

Cependant, l’accent mis sur l’amélioration de la durabilité semble avoir a ralenti la progression dans d’autres rubriques. En fait, on a beaucoup parlé de l’apparente infériorité des pliables Samsung concernant les modèles de marques telles que Honor ou OPPO par rapport à la visibilité de la « ride » présent dans la partie centrale de l’écran intérieur, étant beaucoup plus visible dans les modèles de la firme sud-coréenne.

Cependant, il semble que C’est sur le point de changer. Du moins, c’est ce que suggère l’un des analystes les plus connus de l’industrie technologique, Univers de glace: s’assure que Samsung a prévu de changer complètement la structure de la charnière dans son prochain smartphone pliable grand format, le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy Z Fold 5 utilisera une charnière « en forme de larme »

Jusqu’à présent, dans le monde des mobiles pliants, nous avons vu des fabricants adopter deux types de structures différents lors de la conception des charnières de leurs appareils.

Dans le cas de Samsung, un panneau de verre ultra-mince (« Ultra Thin Glass ») est utilisé qui est plié dans une courbe nette, de sorte que le pli présent dans l’écran intérieur assez évident en raison de sa profondeur. Aussi, lorsque le téléphone est fermé, il est possible voir une petite séparation entre les deux moitiés de l’écran.

D’autres marques, en revanche, comme Motorola, OPPO, Honor ou Vivo ont opté pour le format dit « goutte d’eau » ou gouttelettes. Cette architecture permet l’affichage plier dans l’espace de la charnière elle-mêmeréduisant ainsi la profondeur du pli et rendant le « pli » moins visible lorsque l’écran intérieur est complètement déplié.

Samsung semble avoir pris note du travail de ce type de marques, et tout semble indiquer que le futur Galaxy Z Fold 5 il adoptera finalement ce format. On suppose que l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise avait décidé de ne pas rejoindre le train en marche du format gouttelettes était le difficulté existant lors de la mise en œuvre de cette architecture tout en conservant certains imperméable.

Samsung Electronics prévoit d’appliquer la structure de charnière « gouttelette » au Galaxy Z Fold 5. Samsung l’appelle en interne une charnière « haltère ». La charnière Waterdrop + étanche est enfin là. — Univers de glace (@UniverseIce) 15 janvier 2023

On s’attend donc à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 5 Enfin, ayez un écran intérieur presque 100% infroissable, qui maintient également la résistance à l’eau et à la poussière présente dans les dernières générations de la famille.

Pour l’instant, oui, il faudra attendre. On s’attend à ce que la nouvelle famille de smartphones pliables de Samsung ne soit pas présentée avant le milieu de l’année. En attendant, il va falloir se contenter de la nouvelle (et bien plus proche) famille Galaxy S23.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?