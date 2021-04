Le prochain film Transformers veut la star de Hamilton Anthony Ramos en tête

Paramount, Hasbro et eOne ne plaisantent pas en ce qui concerne l’avenir de la franchise Transformers. Ils ont plusieurs films différents basés sur la ligne de jouets emblématique en cours d’élaboration. Maintenant, l’un des films de la liste a jeté son dévolu sur une star, avec Anthony Ramos, de Hamilton renommée, ciblée pour diriger le prochain épisode. Si un accord était conclu, ce serait encore un autre projet majeur pour Ramos, qui est en plein essor en ce moment.

Selon un nouveau rapport, Anthony Ramos est en négociations finales pour jouer dans le Transformateurs film réalisé par Steven Caple Jr. Le cinéaste est surtout connu pour son travail sur Credo II. C’est le projet qui a été scénarisé par Joby Harold (Roi Arthur: Légende de l’épée). À un moment donné, le studio développait simultanément deux projets au sein de la franchise, un autre étant scénarisé par James Vanderbilt (Zodiaque). En fin de compte, le scénario de Harold a obtenu le feu vert, Caple étant mis à contribution. Maintenant, il semble qu’ils aient trouvé un homme de premier plan à Ramos.

Les tests de chimie devraient avoir lieu prochainement. Bien qu’aucun rôle féminin n’ait été choisi, Kiki Layne (La vieille garde) et Dominique Fishback (Puissance du projet) seraient sur la liste du studio. Quant à Anthony Ramos, il s’agit d’un autre film majeur ajouté à son CV grandissant. En plus de jouer dans le célèbre Hamilton, il est également apparu dans Godzilla: le roi des monstres aussi bien que Une star est née. Plus récemment, il est apparu aux côtés de Liam Neeson dans Voleur honnête. Ramos sera bientôt vu dans la comédie musicale Dans les hauteurs, qui devait initialement arriver l’année dernière, mais a été retardé en raison de la fermeture de cinémas aux États-Unis et dans une grande partie du monde.

Comme mentionné, ce n’est qu’un des nombreux films de Transformers que Paramount, Hasbro et eOne préparent. Nous avons récemment appris que Charme City Kings Le cinéaste Angel Manuel Soto développe un film mystère basé sur les robots extraterrestres en transformation. Il y a aussi un long métrage d’animation en développement de Josh Cooley (Histoire de jouets 4). Nous avons également entendu parler d’un possible Beast Wars retombées. Enfin, une suite du réalisateur Travis Knight’s Bourdon, qui était la première entrée dans la franchise non dirigée par Michael Bay, était en développement à un moment ou à un autre. On ne sait pas si cela progresse encore ou non, car nous n’avons entendu aucune mise à jour à ce sujet depuis un certain temps.

Alors que les offres de Bay avaient atteint un point de rendements décroissants, avec 2017 Le dernier chevalier rapportant environ 500 millions de dollars de moins que celui de 2014 L’âge d’extinction, le studio a des raisons de croire qu’il y a du gaz dans le réservoir. Bourdon a fait beaucoup mieux de façon critique et a gagné 465 millions de dollars, ce qui était bien compte tenu de son budget relativement inférieur. À ce jour, la série a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

