Le prochain film Looney Tunes sera une comédie musicale

Une production de Broadway mettant en vedette Bugs Bunny arrive sur Cartoon Network et HBO Max. Découvrez de quoi parle le long métrage réalisé par Brandon Jeffords !

©Warner Bros.Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical arrive sur HBO Max.

92 ans se sont écoulés depuis la Looney Tunes est apparu pour la première fois à l’écran grâce à Warner Bros. Depuis lors, les personnages animés ont gagné l’affection de différentes générations qui ont grandi avec leurs aventures classiques. Mais, même si l’essentiel est intact, les temps changent et c’est pourquoi le studio s’apprête à lancer une nouveau film avec la bande. Et ce ne sera rien de moins qu’un musical dans hbo max!

Comme annoncé aujourd’hui, Warner Bros. Animation publiera Bye Bye Bunny : une comédie musicale Looney Tunesune production qui aura sa première à la fois en Cartoon Network comme sur la plateforme de streaming HBO. Comme le rapporte Deadline, il comportera des numéros originaux de pure musique et de danse, ainsi que des chansons emblématiques des films de la même compagnie. Quelle est la chose la plus frappante dans le projet ? Il aura les Looney Tunes pas moins qu’en Broadway.

Après avoir été le protagoniste d’une pièce de théâtre à New York, lapin de bogues il se sent épuisé et considère qu’il est temps de mettre son travail de divertissement entre parenthèses afin d’avoir la vie d’un lapin normal. En ce sens, la Lucas Canard -cherchant à devenir le centre d’attention- tente de jouer le rôle principal dans la production de Broadway, mais son objectif perd de son sens lorsqu’un fan obsessionnel le kidnappe.

C’est ainsi que Bugs Bunny reviendra sauver son partenaire avec l’aide du reste des Looney Tunes. Amy Friedman, responsable de la programmation pour enfants et famille chez Warner Bros., s’est exclamée : « Bugs Bunny à Broadway ? Oui s’il vous plait! Cette comédie musicale dégage les anciennes vibrations d’Hollywood et de Broadway tout en offrant une façon moderne de chanter pendant ce film Looney Tunes unique”.

Le scénario et les paroles seront sous la responsabilité de Ariel Dumastandis que la musique et l’orchestration sont assurées par Tom Kitt. De même, Brandon Jeffords sera le directeur, accompagné de Sam Inscrivez-vous dans le rôle de producteur exécutif. Pour le moment, la date de première de la comédie musicale n’a pas été confirmée, bien que Warner Bros. ait annoncé qu’elle serait diffusée sur Cartoon Network puis intégrée au catalogue HBO Max.

