Le prochain film Fantastic Four de Marvel restera fidèle au matériel source de la bande dessinée, déclare le producteur

Marvel Studios est sur le point de fournir une représentation correcte de la Les quatre Fantastiques sur grand écran. Le Les quatre Fantastiques suit les aventures de Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (The Invisible Woman), Ben Grimm (The Thing) et Johnny Storm (The Human Torch) alors qu’ils utilisent leurs pouvoirs extraordinaires pour protéger le monde des menaces à la fois banales et cosmique. Malgré les tentatives précédentes d’adaptation sur grand écran, aucune n’a pleinement capturé l’esprit et l’essence des bandes dessinées. Cependant, avec le succès du MCU, Marvel Studios a l’opportunité de faire des Fantastic Four une partie de leur univers.





Dans une récente interview avec ScreenRant, Stéphane Broussardun producteur de Marvel Studios, a parlé du prochain Les quatre Fantastiques film et comment il sera différent de la version 2005. Broussard a souligné que l’un des principes fondateurs de Marvel Studios est d’embrasser le matériel source et les bandes dessinées, et ce principe sera appliqué à leur Les quatre Fantastiques adaptation. Broussard a également noté comment le monde des films de super-héros a changé et comment Marvel Studios a appris de leurs expériences de production de films dans l’univers cinématographique Marvel. Le 2005 Les quatre Fantastiques le film était réticent à adopter le matériel source, mais le nouveau Les quatre Fantastiques le film accueillera les personnages dans le MCU.

« C’est une bonne question. Je ne prétends pas tout savoir sur ce film, je ne travaille pas nécessairement dessus. Mais l’un des principes fondateurs de Marvel, remontant à Iron Man et au casting de Tony qui, je pense, a résonné à travers aujourd’hui, est d’embrasser le matériel source et ces bandes dessinées qui existent depuis toujours. Ils sont plus âgés que moi, et je suppose qu’ils sont plus âgés que vous aussi. Ils existent depuis un moment pour une raison , [so we] penchez-vous là-dessus. Je pense que le monde a un peu changé, les gens le comprennent maintenant. Mais en 2005, il y avait peut-être une réticence à embrasser pleinement ce que c’était. Dans tout; dans l’incarnation de Galactus et des choses comme ça. Quelle que soit la forme que prend l’histoire, quels que soient les personnages qui apparaissent ou non, ce principe fondateur sera adopté et les accueillera dans le MCU. »





Les rumeurs des quatre acteurs fantastiques démystifiées par le réalisateur

L’arrivée du Les quatre Fantastiques coïncidera avec l’apogée de la saga multivers, avec Reed Richards ayant un lien direct avec Kang le Conquérant. Cette connexion pourrait jouer un rôle important dans la Les quatre Fantastiques film et la conclusion de la saga multivers. Le film devrait être le premier film de la phase 6 de Marvel Cinematic Universe et a récemment fait l’objet de nombreuses spéculations. Les quatre Fantastiques commencera la production début 2024 et promet d’être un événement majeur dans le MCU.

L’un des principaux sujets de discussion entourant le film est le casting potentiel pour les rôles principaux, de nombreux fans espérant voir John Krasinski jouer le rôle de Reed Richards. Krasinski, mieux connu pour son rôle dans Un endroit silencieux et Le bureauest apparu comme une variante multivers de Mister Fantastic dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Malgré les rumeurs selon lesquelles plusieurs autres acteurs, dont Adam Driver, Penn Badgley, Diego Luna et Dev Patel, seraient en lice pour les rôles principaux, le réalisateur du film, Matt Shakman, a démystifié toutes ces rumeurs. Un autre aspect intéressant de la Les quatre Fantastiques film est qu’il ne comportera pas d’histoire d’origine pour les super-héros. Il s’agit d’un changement par rapport au précédent Les quatre Fantastiques films et a soulevé des questions sur la façon dont l’histoire sera abordée dans le film.

Le Les quatre Fantastiques devrait sortir en salles le 14 février 2025.