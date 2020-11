Le prochain film d’horreur de Jordan Peele obtient la date de sortie 2022 chez Universal

Jordan Peele sera de retour pour effrayer les cinéphiles à l’été 2022. Universal Pictures a révélé la date de sortie du film Sortez et Nous Le prochain film du cinéaste, qui doit maintenant arriver le 22 juillet 2022. La grande question devient maintenant, qu’est-ce que Peele a dans sa manche cette fois? Et peut-il encore une fois attraper la foudre dans une bouteille et livrer un énorme succès de genre acclamé par la critique?

Les détails concernant le troisième film d’horreur de Jordan Peele sont pour le moment complètement mystérieux. Même avec Nous, une grande partie de ce que les téléspectateurs allaient voir a été laissée en suspens jusqu’à la sortie de la première bande-annonce. De même, Sortez a gardé la plupart de ses secrets secrets jusqu’à ce qu’il sort en salles. Dans les deux cas, cela a incroyablement bien fonctionné pour Peele et Universal. Sortez a été acclamé presque partout dans le monde en atteignant 252 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de 5 millions de dollars seulement. Le film a également valu à Peele un Oscar du meilleur scénario original. Nous a connu un succès similaire, avec 256 millions de dollars dans le monde contre un budget de 20 millions de dollars.

Pour l’instant, nous avons très peu de choses à faire. Il y avait une rumeur non fondée qui circulait selon laquelle Jordan Peele pourrait s’attaquer à un projet dans l’univers Universal Monsters, Will Smith étant peut-être envisagé de jouer. Mais encore une fois, cela existe fermement dans le moulin à rumeurs pour le moment. Au-delà de cela, Peele a suggéré qu’il serait ouvert à Sortez 2 à un moment donné, mais rien n’indique que ce nouveau film soit en aucune façon lié à son thriller oscarisé. Les chances sont, avec la date de sortie dans plus d’un an et demi à partir de maintenant, nous allons devoir attendre un moment pour découvrir quelque chose de concret sur le projet.

À la suite de Sortezsuccès de Jordan Peele, qui était auparavant connu pour ses exploits comiques dans Key et Peele, est devenu l’un des noms les plus en vogue du secteur. En plus de ses efforts de réalisateur, Peele a produit plusieurs émissions à succès, notamment La zone de crépuscule reboot, qu’il héberge également, ainsi que d’Amazon Chasseurs et HBO Pays de Lovecraft. Peele a également produit et co-écrit le nouveau Candyman, réalisé par Nia DaCosta. Il devait initialement arriver cet été, mais a depuis été reporté à août 2021. Il a été récemment annoncé que Peele produirait un remake de Wes Craven. Les gens sous les escaliers.

Universal Pictures a rapidement verrouillé Jordan Peele. L’année dernière, le cinéaste a signé un contrat de cinq ans avec le studio, qui comprenait ses deux prochains efforts de réalisateur. Donc, en dehors de cet événement d’horreur mystérieux, nous avons au moins un autre film de Peele à espérer dans les prochaines années. Il n’y a pas encore de mot sur le début du tournage. Pour le moment, les problèmes de santé et de sécurité ont rendu difficile la mise en service de nouvelles productions. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

Sujets: Monstres universels