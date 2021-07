Le prochain film de Zack Snyder est Netflix Sci-Fi Adventure Rebel Moon

Le réalisateur Zack Snyder (Homme d’acier, Aube des morts) a aligné son prochain film, et il fait à nouveau équipe avec Netflix. Le cinéaste devrait co-écrire et réaliser Lune rebelle, une nouvelle fonctionnalité de science-fiction située aux confins de la galaxie. Cela sert de suivi de Snyder pour frapper le film de zombies Armée des morts, qui a été publié par Netflix plus tôt cette année.

Selon un nouveau rapport, Zack Snyder est configuré pour co-écrire Lune rebelle avec Shay Hatten et Kurt Johnstad, qui ont déjà collaboré avec lui sur Armée des morts et 300, respectivement. Snyder produira également aux côtés de sa partenaire de production et épouse, Deborah Snyder. Wesley Coller et Eric Newman devraient également produire, avec Sarah Bowen à la production exécutive. Une brève ligne de connexion pour le film a également été révélée, qui se lit comme suit.

« L’histoire se met en branle lorsqu’une colonie pacifique au bord de la galaxie est menacée par les armées d’un régent tyrannique nommé Balisarius. Des gens désespérés envoient une jeune femme au passé mystérieux pour rechercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à faire un support. »

Ce film Netflix vient d’un endroit intéressant. Nous avons récemment appris que Zack Snyder développait un Guerres des étoiles film il y a plus d’une décennie avant que Disney n’achète Lucasfilm. Lune rebelle sert de réorientation de cette idée originale, la transformant en quelque chose qui existera en dehors des limites d’une galaxie très, très lointaine. Bien que l’espoir soit que cela puisse, lui-même, devenir une franchise. Zack Snyder avait ceci à dire à ce sujet.

« C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, fan de Star Wars. C’est mon amour de la science-fiction et une aventure géante. J’espère que cela deviendra également une IP massive et un univers qui peut être construit… J’ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque recoin doit être peint. J’ai fait des dessins, je dessine constamment et je cultive vraiment son terreau fertile pour rendre ce monde pleinement réalisé. «

Zack Snyder est connu pour avoir réalisé des films tels que 300 et Veilleurs plus tôt dans sa carrière. Il a également lancé ce qui est maintenant connu sous le nom de DCEU avec les 2013 Homme d’acier. Snyder a suivi avec Batman v Superman : L’Aube de la justice et Ligue des justiciers. Plus tôt cette année, HBO Max a publié le film de Zack Snyder Ligue des justiciers, la vision originale du cinéaste de 4 heures pour le film, après des années de fans faisant campagne pour le voir. Cela, couplé au succès de Armée des morts sur Netflix, a fait de 2021 une année impressionnante pour Snyder. Le film a été vu par plus de 72 millions de personnes sur le service de streaming.

Lune rebelle devrait actuellement commencer la production au début de 2022. Il n’y a pas encore de mot sur le casting mais, si ce calendrier tient, nous devrions en entendre davantage sur ce front le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets : Rebel Moon, Netflix, Streaming