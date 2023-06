Ville d’astéroïdes et Le Grand Budapest Hôtel Le réalisateur Wes Anderson a révélé des détails intrigants concernant son prochain projet, qui mettra en vedette Benicio del Toro, lauréat d’un Oscar, dans le rôle principal. Et, en fin de compte, ce rôle principal verra l’acteur apparaître dans chaque plan. Discutant de ce qu’il a prévu avec le média français LeMonde, Anderson révèle que son prochain film abandonnera l’approche anthologique comme on le voit dans des films comme La dépêche françaiseet emmènera le cinéaste dans un endroit beaucoup plus sombre que jamais.







« Mon prochain long métrage sera linéaire, avec Benicio Del Toro à chaque plan. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça si ce n’est qu’il s’agira d’espionnage, d’une relation père-fille, et, disons, avec un ton plutôt sombre. »

Un sombre conte d’espionnage avec une relation père-fille compliquée en son centre et le grand Benicio del Toro dans chaque image semble certainement valoir notre temps. Bien que ce soit tout ce qu’Anderson est prêt à révéler pour l’instant, c’est sûrement plus que suffisant pour intéresser le public.

Mieux connu pour des rôles dans les goûts de Sicario, les suspects habituels, et Circulationainsi que le MCU et le Guerres des étoiles franchises, Benicio del Toro a déjà travaillé avec le cinéaste Wes Anderson en 2021 La dépêche françaisequi suit trois scénarios différents alors que le bureau français des affaires étrangères du journal fictif Liberty, Kansas Evening Sun publie son dernier numéro.

Asteroid City a été un grand succès au box-office pour Wes Anderson

En attendant l’incursion de Wes Anderson et Benicio del Toro dans l’espionnage, le public peut actuellement voir le dernier film du réalisateur, Ville d’astéroïdes, qui est actuellement en salles. Raconter une série de contes d’anthologie, Ville d’astéroïdes se déroule dans une ville fictive du désert américain vers 1955. « L’itinéraire d’une convention Junior Stargazer / Space Cadet (organisée pour réunir des étudiants et des parents de tout le pays pour une fraternité et une compétition savante) est spectaculairement perturbé par des événements qui changent le monde, » le synopsis officiel de Ville d’astéroïdes lit.

Asteroid City présente le casting d’ensemble le plus empilé à avoir jamais honoré un projet de Wes Anderson, et comprend Jason Schwartzman (Rushmore), Scarlett Johansson (Les Vengeurs), Tom Hank (Sauver le soldat Ryan), Jeffrey Wright (Le Batman), Tilda Swinton (Trois mille ans de nostalgie), Bryan Cranston (Breaking Bad), Edouard Norton (Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés), Adrien Brody (Le Grand Budapest Hôtel), Liev Schreiber (Projecteur), Hope Davis (Synecdoque, New York), Steve Park (La dépêche française), Rupert Ami (La mort de Staline), Maya Hawke (Choses étranges), Steve Carell (Le grand court), Matt Dillon (La maison que Jack a construite), Hong Châu (La baleine), Willem Dafoe (Le phare), Margot Robbie (Babylone), Tony Revolori (Spider-Man : Pas de retour à la maison), Jake Ryan (L’île aux chiens), et Jeff Goldblum (Dominion du monde jurassique).

Alors que Ville d’astéroïdes a été décrit par Julian Roman de MovieWeb comme l’un des films « les plus abstraits » d’Anderson, l’anthologie de comédie dramatique a connu un grand succès au box-office. En fait, Ville d’astéroïdes a réalisé le week-end le plus rentable pour un Wes Anderson, rapportant 10,2 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 6,5 millions de dollars dans d’autres territoires, pour un montant brut mondial de 16,7 millions de dollars.

Ville d’astéroïdes est maintenant sorti en salles et a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques.