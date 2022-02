Le prochain film de Tom Hanks, A Man Called Otto, obtient une date de sortie pour les fêtes

Sony s’occupe de son dernier groupe de projets. Selon The Hollywood Reporter, le studio a annoncé des mises à jour et des dates de sortie pour un certain nombre de titres à venir. L’un des projets est celui de Tom Hanks Un homme appelé Otto. Il a reçu une date de sortie pour les vacances et devrait sortir en salles le 25 décembre 2022.

Un homme appelé Otto sera un remake de la comédie dramatique suédoise de 2015, Un homme appelé Ove. Basé sur le livre du même nom, de l’auteur suédois Fredrick Backman, l’histoire suit un homme à la retraite qui noue une amitié improbable avec ses nouveaux voisins. L’adaptation cinématographique suédoise de 2015 a été un succès et a remporté deux nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film en langue étrangère. La nouvelle adaptation mettra en vedette Tom Hanks dans le rôle-titre, et ses co-vedettes seront Mariana Treviño, Rachel Keller et Manuel Garcia-Rulfo. Le film sera réalisé par Marc Foster et comportera un scénario basé sur David Magee. Le film s’est vendu quelques semaines plus tôt au Festival du film de Berlin dans une guerre d’enchères.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis se lit comme suit : « Le film racontera l’histoire d’Otto, un veuf grincheux, irritable et farouchement strict. Il tient tout son quartier lié à ses principes alors qu’il les observe tous les jours avec jugement. Tout comme cet isolé (et profond- L’homme qui pleure toujours la perte de sa femme semble avoir complètement perdu l’étincelle de la vie, souhaitant la mort, il noue une amitié improbable avec ses nouveaux voisins. Lentement mais sûrement, Otto commence à changer. Mais le chemin du changement n’est pas facile quand les vieilles habitudes ont la vie dure. »

Le prochain thriller de science-fiction a également fait l’objet d’une mise à jour 65. Le film devait initialement sortir le 29 avril 2022, mais a été officiellement repoussé au 14 avril 2023. Le film mettra en vedette Adam Driver en tant qu’astronaute qui s’écrase sur une planète étrange, pour découvrir qu’il n’est pas le seul. là. Le film est co-écrit et co-réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, tous deux connus pour avoir co-écrit le tube de John Krasinski en 2018, Un endroit silencieux. Aux côtés de Driver, le film mettra également en vedette Ariana Greenblatt et Chloe Coleman.

Continuez à danser avec le biopic de Whitney Houston







Un autre titre dans les annonces était le biopic musical de la chanteuse emblématique Whitney Houston Je veux danser avec quelqu’un. Le film a officiellement avancé de deux jours et est prévu pour le 21 décembre 2022. Le film mettra en vedette Naomi Ackie en tant que chanteuse décédée, aux côtés d’elle seront Stanley Tucci, Nafessa Williams, Clarke Peters, Tamara Tunie et Ashton Sanders. Crédité en tant que réalisateur est Kasi Lemmons, et Anthony McCarten a écrit le scénario.

De plus, un film intitulé Ouma sortira le 18 mars 2022. Le film, écrit et réalisé par Iris K. Shim, mettra en vedette Sandra Oh dans le rôle d’Amanda et Fivel Stewart dans le rôle de sa fille. Le film racontera l’histoire du couple vivant dans une ferme, mais lorsque la nouvelle de la mère d’Amanda leur parvient, de vieilles blessures commencent à refaire surface. Aux côtés d’Oh et Stewart, on retrouvera MeeWha Alana Lee, Tom Yi, Odeya Rush et Dermont Mulroney. Le film tire son titre du mot coréen pour « mère ».

Enfin, le film Oh merde non n’est plus au programme. Le film était initialement prévu pour le 17 juin 2022, mais selon un rapport d’octobre du Hollywood Reporter, il y a eu des complications avec le tournage. Selon le rapport, Ice Cube a refusé de se faire vacciner et a finalement quitté le projet. Il aurait partagé la vedette avec Jack Black dans la comédie à venir. Le film devait commencer à tourner à Hawaï en hiver avec Kitao Sakurai en tant que réalisateur.





Le créateur d’Hannibal regrette de ne pas avoir exploré une connexion romantique entre les protagonistes de l’émission Bryan Fuller, le créateur de Hannibal sur NBC, dit qu’il voulait même que les deux protagonistes de la série, Hannibal Lecter et Will Graham, s’embrassent lors de la finale de la série.

Lire la suite





A propos de l’auteur