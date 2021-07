Le prochain film de Star Trek va de l’avant avec la réalisation de Matt Shakman

Le réalisateur derrière Marvel WandaVision sur Disney Plus ira hardiment là où quelques-uns ont déjà fait, car il dirigera le prochain Star Trek feuilleter.

Pendant que Star Trek a rencontré beaucoup de succès actuellement avec une multitude de projets télévisés en préparation (multiples spectacles d’action en direct et d’animation), le côté cinématographique des choses est en constante évolution. Les rumeurs de plusieurs réalisateurs ramenant la franchise sur grand écran (avec le dernier film, Star Trek au-delà, frappant en 2016), mais rien n’a abouti. On dirait que ça change.

Selon Deadline, Paramount a signé un accord avec Matt Shakman pour diriger le prochain Star Trek film, et ils le mettent sur la voie rapide. Le scénario est terminé, venant de Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet avec eux qui cherchent déjà à filmer début 2022.

Aucun mot sur ce que pourrait être l’histoire cette fois-ci, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Chris Pine et son équipe pourraient à nouveau revenir (je croise les doigts pour cela). Espérons que nous en saurons plus le plus tôt possible.