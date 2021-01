Le prochain film de M. Bean est animé parce que Rowan Atkinson déteste jouer le personnage

Parce qu’il n’aime pas particulièrement jouer le personnage, Rowan Atkinson est le prochain Mister Bean le film sera animé. En tant qu’acteur, il a certainement brillé dans d’autres rôles, mais le personnage qu’Atkinson a décrit comme un « enfant dans le corps d’un homme adulte » est peut-être son plus célèbre. Rowan Atkinson joue maintenant le rôle depuis plus de trois décennies, en commençant par la sitcom originale et en reprenant plus tard le rôle dans deux films de théâtre.

S’adressant à Radio Times, Atkinson dit qu’il est maintenant «sur les contreforts» pour faire son Film d’animation de M. Bean. Il révèle également que jouer le personnage loufoque n’est pas aussi amusant pour Atkinson que cela puisse paraître. De l’interview. l’acteur dit ceci.

« C’est plus facile pour moi d’interpréter le personnage vocalement que visuellement. Je n’aime pas beaucoup le jouer. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant et j’attends avec impatience la fin. »

En jouant Mister Bean Ce n’est peut-être pas une balade pour Atkinson, mais l’acteur semble être resté fidèle au personnage en raison de sa popularité mondiale.

« Le succès de M. Bean ne m’a jamais surpris. Regarder un adulte se comporter de manière enfantine sans être à distance conscient de son caractère inapproprié est fondamentalement drôle. Le fait que la comédie soit visuelle plutôt que verbale signifie qu’elle a également connu un succès international. »

Atkinson a fait ses débuts en tant que personnage excentrique dans la sitcom britannique originale Mister Bean, apparaissant dans 15 épisodes entre 1990 et 1995. Frappant une corde sensible auprès des téléspectateurs et tirant un grand succès, la série a été adaptée comme le film Haricot par le réalisateur Mel Smith en 1997. Avec Atkinson, le film met en vedette Burt Reynolds, Peter MacNicol, Pamela Reed, Sandra Oh et Harris Yulin. La comédie a été un énorme succès au box-office, encaissant plus de 251 millions de dollars contre son budget de 18 millions de dollars.

Une décennie après la sortie de Haricot, Atkinson a repris le rôle de la suite de 2007, Mr. Bean’s Holiday. Réalisé par Steve Bendelack, l’histoire suit M. Bean lors d’un voyage de vacances qui a mal tourné alors qu’il se retrouve par inadvertance au Festival de Cannes. Emma de Caunes, Max Baldry et Willem Dafoe sont également à l’affiche. Comme l’original, le film a été un grand succès auprès des acheteurs de billets, rapportant plus de 232 millions de dollars avec un budget de 25 millions de dollars.

Atkinson a également exprimé M. Bean dans une adaptation de série animée. Pendant cinq saisons entre 2002 et 2019, la série comprend actuellement 130 épisodes. Il n’y a pas encore eu d’animation Mister Bean film, et on ne sait pas encore si le film auquel Atkinson fait référence est destiné à sortir en salles ou s’il s’agira d’un téléfilm.

Toujours dans l’interview, Atkinson a déclaré que la relance de sa série comique classique Vipère noire n’était « certainement pas impossible », bien qu’il ait reconnu qu’il serait difficile de retrouver le même sentiment de l’émission originale. « C’est à peu près aussi optimiste que possible et je préfère ne pas spéculer sur le moment où cela pourrait être réglé », a-t-il expliqué. « Vipère noire représentait l’énergie créatrice que nous avions tous dans les années 80. Essayer de reproduire cela 30 ans plus tard ne serait pas facile. »Cette nouvelle nous vient de Radio Times.

Sujets: Film d’animation de M. Bean