Le prochain film de Jonah Hill jouant Jerry Garcia étant peut-être digne d’un Oscar

Les fans sont tellement enthousiasmés par le prochain portrait de Jerry Garcia par Jonah Hill qu’ils pensent qu’il pourrait y avoir une lointaine odeur d’Oscar, notamment parce qu’il a réussi à faire réaliser l’un des plus grands noms d’Hollywood.

Le biopic sans titre sur le groupe de Garcia, les Grateful Dead, verra Hill intervenir pour jouer le leader emblématique, et il produira également via sa bannière Strong Baby aux côtés de son partenaire commercial Matt Dines.

Nul autre que Martin Scorsese servira de réalisateur, ayant notamment travaillé avec Hill sur Le loup de Wall Street.

Jerry Garca. Crédit : Alamy

Après l’annonce du projet en novembre, de nombreuses personnes ont afflué sur les réseaux sociaux pour exprimer à quel point elles étaient « excitées » pour le film, certaines spéculant même que le projet pourrait bien décerner à Hill un Oscar.

« Est-ce que cela pourrait signifier un Oscar pour Jonah ? » l’un a tweeté.

Quelqu’un d’autre a écrit : « Scorsese + @JonahHill en tant que Jerry Garcia est un pack de démarrage pour les Oscars. »

Un troisième a ajouté: « Jonah Hill en tant que Jerry Garcia est un casting au niveau de Dieu de l’Ancien Testament. »

Hill est apparu le Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon plus tôt ce mois-ci, expliquant comment l’idée est née.

La star a déclaré qu’il venait de lancer Strong Baby Productions lorsqu’un éclair d’inspiration lui est venu en parcourant les réseaux sociaux.

« Je suis sur Instagram, Covid vient de commencer, nous sommes tous coincés dans nos maisons », a-t-il rappelé.

« Et je vois cette photo de Jerry Garcia quand il est jeune, et je me dis ‘Wow, pourquoi personne n’a fait ça ? Pourquoi personne n’a fait de film ? Je pourrais jouer Jerry Garcia.

« Et puis j’ai passé l’heure et demie suivante à m’en dissuader, en me disant: » Ne montrez ça à personne. Ne dis pas ça. Tu vas avoir l’air fou. Vous n’êtes pas assez bon. Tu n’es pas ça. Vous n’êtes pas cela. Et, vous savez, ‘C’est une icône et ce n’est qu’une image.’

« Et j’ai finalement fait le travail dans ma tête pour me dire ‘Non, partage-le avec les gens avec qui tu travailles.' »

Hill a envoyé le concept aux gens de son entreprise, avec son manager Rick, qui lui a tous dit que c’était une « excellente idée ».

Il a poursuivi: « Et puis Rick gère Martin Scorsese, et nous avons travaillé ensemble sur Le loup de Wall Street, et il a dit: ‘Vous savez qui aimerait ça, c’est Martin Scorsese.’

Martin Scorsese. Crédit : Alamy

« Et mon partenaire Matt et moi étions comme, ‘Oui, bien sûr. Ça a l’air bien… Je parie qu’il l’aimera beaucoup.’

« Et nous nous demandons : « Qu’est-ce qui se passe ? »

« Et puis Marty a dit oui, il voulait réaliser un film sur les Grateful Dead avec moi dans le rôle de Jerry Garcia. »

Il a ajouté : « Ça va [from] « Je ne devrais même pas envoyer ça parce que je ne suis pas assez précieux pour même exprimer une idée » pour que votre héros réalise un film sur votre autre héros. Et donc c’est une belle histoire. »

Hill a également confirmé que l’équipe de rédaction travaillait déjà dur sur le scénario, affirmant que ses « scénaristes préférés » – Scott Alexander et Larry Karaszewski – « l’écrivaient maintenant ».

« C’est excitant », a-t-il déclaré.