Le prochain film de Christopher Nolan parle de la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale

Dans une révélation explosive, réalisateur légendaire, le prochain film de Christopher Nolan se révèle se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale, se concentrant sur la création de la bombe atomique, et plus sur J. Robert Oppenheimer, le physicien à l’origine de la création de la bombe atomique. Avec le film en développement, il semble que ce soit son prochain film, après le diviseur communautaire qui a été Principe.Comme plusieurs sources l’ont signalé récemment, Nolan ne recherche plus WB pour distribuer ses films, après avoir été un collaborateur de longue date, en raison du récent drame HBO Max sorti le même jour. Dit être totalement contre les sorties numériques par opposition aux ouvertures cinématographiques, Nolan serait en train de parler à plusieurs studios pour son prochain film, avec des rumeurs d’un accord Netflix apparaissant précédemment, ce dont les fans sont sceptiques, étant donné que Netflix est également un service de streaming.

Il est rapporté que de nombreux grands studios d’Hollywood lisent actuellement le script de Nolan et parlent à ses représentants, au lieu de parler exclusivement à Warner Brothers Media, comme c’était la destination préférée de Nolan dans le passé. Cela vient après son film Principe, qui a divisé les fans et les critiques, mais un hallucinant à coup sûr, a été publié dans des conditions horribles pour le cinéma, mais détient toujours le record du film le plus rentable de la pandémie, à un peu plus de 360 ​​millions de dollars, ce qui aurait été pas assez pour que WB génère un profit significatif.

Alors que le film en est à ses débuts, il y a eu des rumeurs sur le casting du film, avec Cillian Murphy, un collaborateur de longue date de Christopher Nolan serait en considération pour le rôle principal. Bien que les détails exacts de la distribution soient soumis à d’autres confirmations et essentiellement, en fonction de l’avancement du film, de nombreux fans voient cela comme un nouveau départ pour Nolan, qui a fait l’objet de nombreuses critiques pour Principede faire malheureusement à nouveau ses preuves, tout en étant l’un des plus grands, sinon le plus grand réalisateur à ce jour.

Tandis que Christophe Nolan n’est pas étranger aux films de guerre, avec son film 2017, Dunkerque, se déroulant également pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant également en vedette Cillian Murphy, décrit comme une expérience cinématographique incroyable, était un film différent de ceux pour lesquels Nolan est célèbre, des films de super-héros, de la science-fiction et des bombes de dernière minute non linéaires films, mais un blockbuster tout à fait. Les critiques ont déjà commencé à affluer, de nombreux fans se demandant si le prochain film de Nolan devrait être une biographie, en fin de compte c’est au réalisateur lui-même, et même les non-fans de Nolan s’attendent à un film spécial, ce qui est une tradition pour les films de Nolan. .

Bien que beaucoup ne le sachent peut-être pas, Nolan n’est pas non plus étranger aux biographies, car son biopic annulé sur Howard Hughes est souvent qualifié de » meilleur film que Nolan n’a jamais fait » et devait mettre en vedette Jim Carrey en tant qu’acteur principal menant aux dernières années. de la vie de Hughes, annulée après L’Aviateur, le Martin Scorsese barré, DiCaprio a dirigé le film préféré des fans. Nolan pourra-t-il donner tort à ses sceptiques, (encore) avec un autre de ses chefs-d’œuvre, ou un destin similaire à Tenet se répétera-t-il. Quel que soit le résultat, seul le temps nous le dira, en attendant, ses fans y croient.