Le prochain film de Broken Lizard parodie le Bossu de Notre-Dame

Le prochain projet de Broken Lizard a été révélé. La célèbre troupe de comédie, dont les précédentes sorties en salles incluent des titres comme Super Troopers, Terreur du club, et Fête de la bière, auraient commencé la production d’un nouveau film à Los Angeles. Simplement intitulé Quasi, le film est décrit comme une version satirique de Le Bossu de Notre Dame, suivant « l’histoire d’un malheureux bossu qui aspire à l’amour, mais se retrouve au milieu d’une querelle meurtrière entre le pape et le roi de France lorsque chacun ordonne au bossu de tuer l’autre ».

Le Bossu de Notre Dame Satire venant de l’équipe ‘Super Troopers’ https://t.co/didmBgxICj#quasimoviepic.twitter.com/19StDSup63 – Lézard brisé (@brokenlizard) 3 novembre 2021

Kevin Heffernan dirige et joue dans le projet. Il a également écrit le scénario avec les membres de Broken Lizard, Steve Lemme, Jay Chandrasekhar, Paul Soter et Erik Stolhanske, qui joueront également le rôle de producteurs exécutifs. Pendant ce temps, Adrianne Palicki (L’Orville) a rejoint le casting. Les détails sur qui les membres de l’équipe de Broken Lizard joueront n’ont pas encore été révélés.

« Je suis très, très excité de réunir le gang Broken Lizard, mais je suis encore plus excité de pouvoir enfin utiliser mon doctorat en études médiévales françaises. Cela a mis du temps à venir », a déclaré Heffernan à propos du projet.

« Nous aimons Broken Lizard et sommes toujours ravis de collaborer », ont ajouté DanTram Nguyen et Katie Goodson-Thomas de Searchlight Pictures. « Kevin, Steve, Jay, Paul et Erik forment un groupe turbulent, talentueux et hystérique. Nous sommes impatients de les voir apporter leur charme torride à cette version satirique de Le Bossu de Notre Dame. »

Aujourd’hui âgé de 20 ans, Super Troopers est l’un des films les plus populaires de l’équipe de Broken Lizard. Il suit un groupe de soldats de l’État du Vermont qui ne sont pas exactement des professionnels haut de gamme, mais doivent s’unir pour faire ce qui est juste lorsque la situation l’exige. Plus récemment, le gang s’est remis ensemble pour la suite Super Troopers 2, cette fois à la suite des soldats pris dans un différend frontalier international avec le Canada. Jay Chandrasekhar a taquiné qu’un troisième opus, surnommé Super Troopers 3 : Soldats de l’hiver, est également en cours de développement.

Broken Lizard a également fait appel à Bill Paxton pour jouer dans la comédie d’horreur Terreur du club en 2004, un classique qui ne semble pas attirer l’attention qu’il mérite de nos jours. Leurs autres films incluent Fête de la bière (2006), Le saumon claquant (2009), et Freeloaders (2012). Les fans attendaient de savoir quel serait le prochain projet officiel du groupe et maintenant les caméras ont déjà commencé à tourner Quasi.

Kevin Heffernan et Steve Lemme sont également les créateurs de la série comique TruTV Tacoma FD. Créée à l’origine en 2019, la série a depuis lancé sa troisième saison en septembre. Il suit les pompiers dans une caserne de pompiers de Tacoma et ce qu’ils font parfois lorsqu’il n’y a pas d’incendie à éteindre. Heffernan et Lemme jouent également avec Marcus Henderson, Eugene Cordero, Gabriel Hogan et Hassie Harrison.

De Searchlight Pictures, la société derrière le Super Troopers films, Quasi serait en cours de développement pour un premier album exclusivement sur Hulu aux États-Unis. Il sera également disponible sur Star+ en Amérique latine et Disney+ ailleurs. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le film. Cette nouvelle nous vient de Variety.