Le prochain film d’Adam Driver ouvrira le New York Film Festival

Au cours des années précédentes, le Festival du film de New York a créé des classiques tels que Pulp Fiction de Quentin Tarantino et fille disparue par David Fincher.

©IMDBLe film est basé sur un roman de 1985.

A la fin du mois prochain, une nouvelle édition du Festival du film de New York. L’événement aura lieu du 30 septembre au 16 octobre à centre de lincoln de la ville américaine. Cette semaine, il a été confirmé quelle sera la projection avec laquelle s’ouvre le festival 2022, où ils commencent tout juste à confirmer quels titres peuvent être vus, lors d’une cérémonie qui a vu les premières projections de films tels que Pulp Fictionde Quentin TarantinoOui L’Irlandaisde Martin Scorsese.

Celui qui s’occupe de l’ouverture le 60e Festival du film de New York sera le prochain film du réalisateur Noé Baumbach, dont le dernier titre s’est également chargé d’ouvrir une édition du festival. A cette occasion, vous pourrez voir la première projection de Bruit blancun film qui mettra en vedette Adam Driver et Greta Gerwig comme protagonistes, qui se retrouveront comme ils l’ont fait dans Frances Ha qui a été écrit par Gerwig et dirigé par Baumbach.

Bruit blanc sera projeté le 30 septembre à Salle Alice Tully. C’est une version moderne du roman de Don DeLillo de 1985 qui porte le même nom et qui, comme expliqué dans le portail officiel de la Festival du film de New Yorkpendant des années, il a été considéré « infilmable ». L’histoire tourne autour Jack Gladneyun professeur qui se consacre à l’étude de la vie de Adolf Hitler et qu’il est père de quatre enfants, en plus d’être marié à Babette. Un terrible accident les éloignera du confort qu’ils habitent.

« Ouvert le 60e Festival du film de New York avec Bruit blanc est vraiment spécial pour moi. Ce festival faisait partie de mon éducation cinématographique et a été une maison pour moi et beaucoup de mes films pendant de nombreuses années. Je ne pourrais pas être plus excité et honoré d’être de retour. »assuré Baumbach. Après avoir été projeté, le film suivra le même chemin que Histoire de mariage et sa première mondiale sera vue dans Netflix.

+ Le passé de Noah Baumbach au New York Film Festival

Pour Noé Baumbach Ce sera la septième participation en tant que directeur du Festival du film de New York. Il était dans les éditions précédentes où il a présenté donner des coup de pied et crier (NYFF33), Le calmar et la baleine (NYFF43), Margot au mariage (NYFF45), Frances Ha (NYFF50), Les histoires de Meyerowitz (NYFF55), O Histoire de mariage (NYFF57). Parmi les premières les plus importantes qui ont été vues lors de la cérémonie d’ouverture, on peut citer de grands titres d’autres réalisateurs, tels que La Tragédie de Macbeth (Joël Coens2021), Le préféré (Yorgos Lanthimos2018), La Darjeeling Limitée (wes anderson2007) et la rivière mystique (Clint Eastwood2003).

