Le prochain film Alien sera réalisé par un Latino

Ateliers du 20ème siècle

La saga créée par Ridley Scott en 1979 est sur le point de s’étoffer avec une nouvelle histoire. Les détails du projet ont été dévoilés ce week-end.

©IMDBLa saga compte déjà 5 films.

L’histoire du genre horreur et science-fiction a changé à jamais à la fin des années 1970, lorsque Ridley Scott porté au grand écran l’un des films les plus importants de sa carrière. Extraterrestre créée en 1979, avec Sigourney Weaver en tant que protagoniste, puis il s’est élargi avec cinq films, dont deux ont servi de préquelles pour comprendre l’origine de la créature sombre et célèbre. Maintenant, le xénomorphe est sur le point d’ajouter une autre histoire qui remplira de fierté l’Amérique latine.

Après ce qui est fait dans Le massacre à la tronçonneuse du Texas pour Netflix, Foi Alvarez va encore une fois jouer avec un personnage d’horreur classique. Le journaliste hollywoodien informé que l’Uruguayen sera en charge d’un film de Extraterrestre qui sera distribué par Hulu. Le réalisateur ne sera pas seulement celui qui tirera les ficelles mais il sera aussi celui choisi pour écrire le scénario de cette histoire qui se fera une nouvelle fois dans la maison de Renard du 20e sièclemais maintenant renommé Ateliers du 20ème siècle.

La mauvaise nouvelle pour les cinéphiles les plus fidèles, c’est qu’en principe, la distribution ne se fera que par le biais de plateformes puisque le film fait partie de l’accord qui a Ateliers du 20ème siècle présenter 10 longs métrages par an pour la plateforme détenue par Disney. Dans le cas de l’Amérique latine, le film sera probablement vu à travers Étoile+comme cela s’est déjà produit avec des produits tels que Pam et Tommy ou Comment j’ai rencontré ton père.

D’après ce qui a été communiqué par date limitele film réalisé par Foi Alvarez Il n’aura pas de lien direct avec ceux déjà vus dans la saga. Autrement dit, il fera partie de l’univers mais les personnages connus ne seront pas vus, à la fois Ripley (tisserand)Quoi Davidqui a donné la vie Michael Fassbender dans les préquelles qui ont fendu les eaux avec leur réception. Jusqu’à présent, aucun autre détail sur l’intrigue n’a été publié.

La série Alien qui prépare aussi FX

Outre le film qui portera le sceau de Foi Alvarezil y a un autre projet en cours dans l’univers de Extraterrestre. C’est une série qui Noé Hawley (Fargo) préparer à effet et qu’il se déroulera avant les événements qui ont rendu populaire ripley. Jean Landgrafdirecteur du signal, a révélé que ce sera la première fois que l’histoire se déplacera sur Terre, et cela se produira dans un avenir pas trop lointain en 2022, avant la fin du premier siècle du millénaire.

