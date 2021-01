Le prochain événement de la collection Apex Legends vous offrira des fragments d’héritage si vous achetez tous les articles

OPI Gel Color Collection Hollywood - Destined to be a Legend 15ML

OPI Hollywood - Vernis à ongles semi-permanent Gel Color Destined to be a Legend . Suivez le chemin qui mène à ce sobre et indémodable bleu et devenez vous-même la plus brillante des légendes ! De retour à ses origines, OPI fête ses 40 ans en revisitant le charme et l'extravagance d'Hollywood ! Entre glamour