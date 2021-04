Le prochain événement Apple est le 20 avril (Siri le dit)

Siri a divulgué un secret non encore annoncé par Apple: la date du prochain événement au cours duquel la société de Cupertino annoncera l’arrivée de nouveaux produits, dont (apparemment) un nouvel iPad Pro équipé d’un écran Mini LED. La keynote n’a pas été officiellement annoncée par Apple, mais en demandant à l’assistant vocal quand aura lieu le prochain événement Apple, elle répond que le prochain aura lieu. 20 avril. La réponse n’apparaît que si Siri est réglé en anglais et semble dépendre d’une insertion prématurée d’informations non encore publiques.

« L’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à l’Apple Park de Cupertino », lit-on dans le message de Siri. « Vous pouvez lire tous les détails sur Apple.com ». En cliquant sur le lien, vous accédez à la page classique des événements Apple, où les keynotes Apple sont généralement diffusés. Il n’y a actuellement aucune référence au nouvel événement, un élément qui souligne leerreur technique sous-jacent à la réponse de l’assistant. Cependant, il est probable que la date soit correcte: depuis un certain temps, il y a eu des rumeurs d’une présentation prévue pour avril et caractérisée par des annonces relatives notamment à la nouvelle gamme d’iPad Pro.

Le protagoniste de l’événement devrait être la nouvelle version de la tablette «professionnelle» d’Apple, dont le modèle 12,9 pouces devrait être le premier avec un Mini LED. Cette technologie permet d’obtenir une image à fort contraste sans risque de « burn in » (la persistance d’une image sur la dalle) de l’écran OLED. Selon les premières rumeurs, cependant, ces nouveaux iPad Pro seraient confrontés à des problèmes de production liés à cette nouvelle technologie et pourraient donc être caractérisés par des retards de commercialisation. Les autres produits prévus pour cet événement sont les AirTags, des appareils permettant de retrouver des objets perdus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂