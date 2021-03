Le prochain événement Apex Legends commence mardi, comprend la prise de contrôle de Caustic Town et un nouvel événement de collection

C’est un début d’année chargé pour Apex Legends. Après l’événement anniversaire (qui vient de se terminer, au fait), un autre événement est déjà prévu pour la semaine prochaine.

Présentation de la théorie du chaos. Si vous avez manqué le teaser Caustic sur l’écran de chargement ou certaines des gouttes de danger biologique nouvellement ajoutées parsemées autour du site Crash, cela signifie que vous ne savez probablement pas que le prochain événement concerne le papa du gaz.

La bande-annonce de l’événement de la collection « Chaos Theory » devrait avoir lieu demain – Shrugtal (@shrugtal) 3 mars 2021

Selon @Shrugtal, l’un des principaux fuyards d’Apex Legends, il devrait y avoir une bande-annonce pour le prochain événement qui sortira dès demain. Ce n’est pas beaucoup de temps d’arrêt entre les événements. Bon produit, Réapparaître.

Qu’apporte l’événement? Eh bien, Caustic a déjà son marteau de la mort, donc une autre légende est due à un événement de collection et à un objet héritage correspondant.

Cette fois, c’est Bangalore. Cette légende de la vieille école n’a pas eu beaucoup d’amour au fil des ans – bien qu’elle ait sans doute certaines des meilleures peaux légendaires – et il est grand temps qu’elle mette la main sur un héritage.

L’héritage de Bangalore est une sorte de couteau ou de matraque, avec un peu d’expérience militaire pour l’objet. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l’héritage, des images divulguées sont disponibles.

Parallèlement à l’événement de collecte, un autre mode de jeu à durée limitée est publié dans la liste de lecture ordinaire. C’est la nouvelle méthode d’intégration des LTM dans le jeu ordinaire. Alors, adorez-le ou détestez-le, vous découvrirez ce LTM dans les pubs à partir de mardi la semaine prochaine.

Les fuyards ont confirmé que le LTM est probablement appelé «Ring Frenzy» et comprend une sorte d’anneaux de fermeture fous, avec des cercles concentriques et un élément de «masque à gaz» que vous pouvez ramasser sur le sol. Bonjour, Warzone?

Cela laisse la prise de contrôle de la ville de Caustic. Les prises de contrôle de villes sont essentiellement de nouveaux POI dédiés avec amour à l’une des légendes existantes. Pathfinder a le ring de boxe sur Olympus, et Mirage a le bateau de fête sur King’s Canyon.

Vous pouvez vous attendre à ce que le TT de Caustic soit gazeux. Vraiment gazeux. Ce que cela implique réellement, c’est la conjecture de quiconque. Des pièges parsemés? De l’eau irradiée qui vous brûle les pieds? La bande-annonce sort demain et comprendra plus de détails.

Mais ce n’est pas tout pour Apex en mars. Le jour même du début de l’événement, Apex sera également lancé sur la Nintendo Switch. Que vous soyez ou non un joueur de thumbstick, cela n’est bon que pour l’avenir du jeu et introduit plus de joueurs dans l’arène.