Le prochain épisode de The Mandalorian serait le plus long de la série

Le troisième épisode de Le Mandalorien la saison 3 serait la plus longue de la série, avec une durée de 56 minutes et 11 secondes, selon Qualité HD cryptique sur Twitter. Créée par Jon Favreau, l’émission est devenue l’une des émissions les plus populaires et acclamées par la critique du service de streaming. La série suit les aventures d’un chasseur de primes solitaire nommé Din Djarin (joué par Pedro Pascal), qui est engagé pour capturer une cible précieuse connue sous le nom de Grogu (alias « The Child ») mais décide de le protéger à la place.





Le dernier épisode a vu Mando et Grogu se rendre à Mandalore, où ils ont demandé l’aide de Bo-Katan, un personnage des saisons précédentes. Bo-Katan sauve Mando de la captivité et le rejoint dans sa quête pour patauger dans les eaux vives pour être purifié pour avoir enlevé son casque et montré son visage à Grogu. Malheureusement, Mando rencontre un Mythosaure et se noie presque, obligeant Bo-Katan à le sauver à nouveau. L’épisode s’est terminé sur un cliffhanger, laissant les fans sur le bord de leur siège en attendant le prochain épisode. La popularité de l’émission est montée en flèche depuis ses débuts en 2019, les fans louant sa narration unique, ses effets spéciaux impressionnants et ses personnages bien-aimés. Le succès de l’émission a même engendré plusieurs retombées et projets à venir, dont Ahsoka et Le Livre de Boba Fett.

Katee Sackhoff met en lumière les motivations et le parcours de Bo-Katan dans The Mandalorian

Bo-Katan, le féroce guerrier de la planète Mandalore, a été un personnage important dans Le Mandalorien. Elle est un personnage préféré des fans depuis son introduction dans la série animée, La guerre des cloneset son inclusion dans Le Mandalorien a été bien reçu. En tant qu’héritière légitime du trône de Mandalore, elle a dû faire face à plusieurs revers et lutter pour redonner à sa planète son ancienne gloire. Cependant, les fans ont été surpris lorsque la deuxième saison a révélé qu’elle avait abandonné sa quête pour réclamer le sabre noir de Din Djarin, le personnage titulaire de la série.

L’actrice Katee Sackhoff, qui joue Bo-Katan dans Le Mandalorien, a récemment parlé à Deadline des motivations du personnage et de la façon dont elle a atteint un tournant dans son parcours. Sackhoff a expliqué que Bo-Katan s’est battue contre son propre peuple pendant longtemps, mais elle se rend compte maintenant que cette approche ne fonctionne pas. Elle pense que les Mandaloriens doivent cesser de se battre entre eux et s’unir pour restaurer leur planète.

« Nous devons revenir en arrière pour voir pourquoi elle fait ce qu’elle fait », a déclaré Sackhoff. « C’est une personne qui s’est battue, s’est battue contre son propre peuple. Elle s’est battue pour toujours et elle se rend compte que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas continuer à vous battre entre vous. »

Sackhoff a également discuté de la relation de Bo-Katan avec Din Djarin, le personnage principal de la série. Bien qu’elle n’aille pas jusqu’à dire que Bo-Katan respecte ou fait confiance à Din, elle ne le considère pas non plus comme un ennemi.

« Je pense qu’avec Din – je ne sais pas si j’irai jusqu’à dire qu’elle le respecte et lui fait confiance – mais elle ne le fait pas. Il n’a rien fait. S’il n’avait pas le sabre noir, il n’a rien fait cela ferait de lui son ennemi. Je pense que c’est son problème, c’est qu’elle se rend compte qu’elle ne va plus combattre son peuple. Elle ne va pas combattre quelqu’un qu’elle n’a pas de raison de combattre. Chaque possibilité, chaque endroit qu’elle est en ce moment, toutes les directions qu’elle a prises auparavant n’ont pas fonctionné auparavant. C’est ce qu’elle essaie de comprendre. «

Bo-Katan semble faire face à un point de décision important dans sa quête pour ramener Mandalore à son ancienne gloire. Elle reconnaît que ses approches passées n’ont pas été couronnées de succès et essaie de trouver une nouvelle voie à suivre. Reste à savoir si elle fera équipe avec Din ou si elle trouvera une autre voie, mais les fans peuvent s’attendre à en savoir plus sur le parcours de Bo-Katan au fur et à mesure que la série progresse.

Le Mandalorien L’épisode 3 de la saison 3 devrait être diffusé sur Disney + le 15 mars.