Le prochain épisode de The Boys est l’une des heures les plus « sexuellement graphiques de la télévision grand public »

The Herogasm était à l’origine une mini-série dérivée de six numéros de Les garçons roman graphique, où les ‘Supes’ font équipe sous prétexte de combattre une menace mondiale.

« Ils ont vérifié auprès des Standards, et il y a comme ces règles hilarantes sur la fréquence à laquelle vous pouvez simuler une bosse et si vous pouvez ou non montrer un pénis en érection et combien de temps vous pouvez montrer une partie intime. »