Le prochain épisode de «  Saw  », «  Spiral  », anticipe sa première tant attendue

Il a été annoncé que le nouvel opus tant attendu de la franchise de ‘Scie’ titré ‘Spirale’ a avancé sa première au mois de mai.

Alors que les fans de la franchise slasher d’horreur sont impatients de voir ‘Spiral’, on en sait peu sur le film, à part le fait qu’il se situe dans le même contexte que les films précédents, avec des références probables à Scie sauteuse, le méchant original de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Spiral: le réalisateur révèle les différences par rapport à la série originale

Désormais, via le compte Twitter officiel du film, un clip a été partagé annonçant la prévisualisation de sa première, « Ils ont attendu assez longtemps … » Spiral: From The Book Of Saw « sortira en salles le 14 mai 2021 ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Spiral »: le directeur assure que les fans de la franchise ne sont pas préparés pour ce redémarrage

Après l’annonce de « Spiral », de nombreux fans de la franchise « Saw » étaient sceptiques quant à la suite, cependant, on pense que l’inclusion de Chris rock en tête, c’est le signe que le prochain film se concentrera davantage sur une sorte de comédie que sur l’horreur et le gore classiques de la saga.