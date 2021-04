Le prochain épisode de Line Of Duty présente la plus longue scène d’interrogatoire jamais vue

Fans du drame policier à succès de BBC One Ligne de conduite mieux vaut se préparer pour un marathon lors de l’épisode de ce dimanche, car il est sur le point de présenter la plus longue scène d’interrogatoire de l’histoire de l’AC-12.

L’émission, qui retrace les exploits nombreux et variés de l’unité anti-corruption de la police, est connue pour créer beaucoup de suspense et de tension, mais elle aura du mal à dominer l’épisode de cette semaine, qui comprendra une interview d’une durée de 29 minutes et 22 minutes. secondes, qui est la scène la plus longue de la série .

Une source proche de l’émission a déclaré à Mirror Online: «Les fans de Line Of Duty sont habitués à ce que AC-12 soit minutieux dans leurs interviews dans leur recherche de cuivres pliés, mais cette scène est incroyable et vous ne pouvez pas détourner le regard un instant.

«Juste au moment où vous pensez que cela pourrait se terminer, il y a plus de questions et plus de réponses et plus de révélations.