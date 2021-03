Le prochain Discuter tranquillement d’Ibai sera avec Sergio Ramos

Le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos sera le prochain invité du programme « Bavarder tranquillement » d’Ibai Llanos.

Via Twitter, le grand streamer et créateur de contenu Ibai Llanos annonce que son prochain invité sera Sergio Ramos. Avec cette annonce, il y aura trois footballeurs professionnels qui seront passés par votre chaîne Twitch dans cette section intitulée «Chatter tranquillement». L’interview, ou plutôt la conférence, aura lieu le jeudi 11 mars à 19h00 sur la chaîne Ibai (heure espagnole).

Ce jeudi à 19h00 (heure espagnole) Bavarder tranquillement # 6 Avec @Sergio Ramos Et bien nous y voilà. pic.twitter.com/02njeI7XsB – Ibai (@IbaiLlanos) 9 mars 2021

Comme prévu, le live durera deux ou trois heures au cours desquelles Ibai s’entretiendra avec Sergio Ramos sur différents sujets. Bien que je le répète, plus qu’une interview, ce sera une discussion entre deux.

Les deux autres footballeurs professionnels qui sont passés par cette section du streamer basque sont Piqué, un joueur du FC Barcelone, et Kun Agüero, un joueur de Manchester City qui n’est pas la première fois qu’il participe à quelque chose d’Ibai. Le joueur argentin a également sa propre chaîne Twitch et a participé plus d’une fois à des matchs de Among Us et même de League of Legends.