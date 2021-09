Le prochain Comic-Con argentin en personne a été confirmé

Depuis fin 2019, date de la dernière édition en présentiel de Argentine Comic-Con, les fans de la culture pop espèrent un retour à la normale. Dans cette édition, des chiffres comme Kiernan shipka et Gavin cuirbois, protagonistes de Le monde caché de Sabrina, et Henri Cavill, de Le sorceleur. Cette année, en raison de la pandémie, l’organisation a décidé de réaliser un événement virtuel qui se déroule de ce samedi jusqu’à dimanche.

Kiernan Shipka a visité l’édition 2019 (Argentina Comic-Con)



Dans Diffusion en direct de l’ACC, nom avec lequel le jour de ce week-end a été baptisé, il a été confirmé lorsqu’un événement aura lieu à nouveau en personne. La première fois un Argentine Comic-Con C’était en 2013 et depuis, deux événements ont lieu par an : l’un en mai et l’autre en décembre. Le prochain a été annoncé pour mai 2022.

A travers une publication sur leurs réseaux sociaux, Argentine Comic-Con informé que les 20, 21 et 22 mai, il retournera au Costa Salguero Center. Le site a été le lieu choisi pour les dernières éditions dans lesquelles l’appel a grandi de façon exponentielle et ils ont dû chercher un lieu avec une plus grande capacité. « L’attente a été longue… mais il y a de moins en moins de temps pour nous revoir en personne »Ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux.

Reste maintenant à savoir qui seront les premiers chiffres confirmés à être en personne. Parmi les plus grands noms présentés dans d’autres éditions de Argentine Comic-Con les étoiles apparaissent comme Gillian Anderson, Millie Bobby Brown, Nikolaj Coster-Waldau et jusqu’à Danny Trejo. A chaque édition, les fans peuvent assister aux panneaux ouverts au public ou acheter des billets VIP qui leur permettent d’accéder à une photo avec leurs artistes préférés.

Quand aura lieu le prochain DC FanDome ?

À la suite de l’explosion de la pandémie de coronavirus, les organisations événementielles de la culture pop ont trouvé dans la virtualité le moyen idéal pour rester en contact avec les fans. Comic-Con de San Diego a été l’un des premiers à procéder ainsi, mais CC était en charge d’organiser la fête en ligne la plus importante de toutes. Il s’agit de le DC FanDome, qui en 2020 a été un succès et a promis de revenir.







L’année dernière, le DC FanDome servi à faire connaître des nouvelles telles que l’arrivée du Coupe Znyder de Justice League ou connaître le premier aperçu officiel de Le Batman avec Robert Pattinson. Cette année, l’événement virtuel aura lieu à partir du 16 octobre et sera gratuit. Il durera quatre heures et débutera à 12 heures au Mexique et en Colombie, à 2 heures en Argentine et au Chili et à 7 heures en Espagne. Il sera visible à la fois sur la page officielle et sur les chaînes de Youtube et Tic de CC.