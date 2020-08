Le prochain combattant DLC de Dragon Ball FighterZ est Master Roshi

Dragon Ball FighterZ, âgé de deux ans, est toujours aussi fort avec de nouveaux combattants. Maître Roshi, que les fans reconnaissent comme le gourou des arts martiaux louche qui a façonné Goku, Gohan, Krillin et Kamcha, est le troisième personnage à venir dans FighterZ Pass 3, et sera disponible le mois prochain.

Master Roshi rejoint l’apparence Ultra Instinct de Goku et Kefla, annoncé en février dernier, dans la gamme FighterZ Pass 3. La brève bande-annonce ci-dessus donne un aperçu des coups de poing et des coups de pied standard de Old Turtle Hermit, ainsi que de la vague de confinement maléfique qui termine un tour en fourrant son ennemi dans un pot d’argile.

Roshi sera le 17e combattant téléchargeable à rejoindre le jeu; il y avait huit dans la première passe de saison du jeu, six dans la seconde, et Dragon Ball FighterZ est dû pour cinq au total avec Pass 3, qui coûte 19,99 €. Dragon Ball FighterZ est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC et Xbox One.