Le prochain best-seller pas cher de Samsung est intégralement filtré deux jours après sa présentation

La nouvelle série Galaxy A sera présentée dans quelques heures, et aujourd’hui, nous pouvons voir en détail le design et les caractéristiques de l’un de ses membres.

Jeudi prochain, nous assisterons à la présentation officielle de la nouvelle série Galaxy A qui, selon les dernières rumeurs, sera composée d’au moins trois smartphones différents : le Galaxy A33, le Galaxy A53 et le Galaxy A73.

Nous avons déjà pu rencontrer le modèle intermédiaire dans les moindres détails grâce à une fuite récente. Et maintenant, le tour du modèle est venu le plus abordable de cette nouvelle sériele Galaxy A33.

Merci au portail d’actualités Appelsnous avons pu examiner à la fois fiche technique des caracteristiques Comme le images officielles de l’appareil, qui ont complètement révélé leur apparence physique.

Voici le Samsung Galaxy A33 5G

Les images de l’appareil montrent un design très similaire à la génération précédente de la famille Galaxy Aavec un dos en plastique avec une finition mate, qui dans ce cas se décline en quatre couleurs différentes au choix : blanc, noir, bleu et une nouvelle nuance d’orange.

Sa partie arrière abrite le système de caméra quadruplecomposé d’une chambre 48 mégapixels principaux avec OIS et ouverture f / 1,8une caméra avec objectif ultra grand angle Appareil photo de 8 mégapixels, capteur macro de 5 mégapixels et appareil photo de profondeur de 2 mégapixels.

Selon des informations qui ont fuité, le Samsung Galaxy A33 5G équipera un Écran AMOLED de 6,4 pouces de diagonale avec résolution Full HD+ et une petite « encoche » en haut, destinée à loger la caméra selfie de 13 mégapixels.

Apparemment l’appareil utilisera le même processeur que le Galaxy A53 : l’Exynos 1280, associé à 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par androïde 12 et personnalisé par One UI 4.1.

La batterie de l’appareil aura Capacité 5000mAh et sera compatible avec Charge rapide 25Wbien que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte, comme les rumeurs l’avaient suggéré.

D’autres détails ont également été confirmés, comme l’inclusion de haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmosprotection contre l’eau et la poussière avec un niveau de certification IP67NFC, Bluetooth 5.1, déverrouillage du visage, lecteur d’empreintes digitales à l’écran et des dimensions de 159,7 millimètres de hauteur, 74 millimètres de largeur et 8,1 millimètres d’épaisseur, avec un poids de 186 grammes.

Enfin, il est précisé que son prix sera de 379 euros en Europeet qu’il sera disponible dans une configuration unique avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Rubriques connexes: Samsung Galaxy A

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂