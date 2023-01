Le prochain Avatar 3 inclura une Nation du Feu Na’vi appelée le « peuple des Cendres »

Avec Avatar : la voie de l’eau actuellement en train d’inonder les guichets du monde entier de ventes de billets et officiellement un succès commercial, les mises à jour sur le troisième film à venir continuent d’affluer. Selon un rapport de SlashFilm, le très attendu Avatar 3 mettra en vedette encore une autre nouvelle région habitée par une tribu Na’vi différente, connue sous le nom de « peuple des Cendres ». Selon l’engagement du réalisateur James Cameron d’englober quatre éléments principaux dans le Avatar franchise, alors que le deuxième film symbolise fortement l’élément eau, le troisième film gravitera apparemment vers le feu.





Contrairement aux autres tribus Na’vi, Cameron a révélé que les Ash People se présenteront comme beaucoup moins amicaux et joueront probablement le rôle d’un méchant. Cependant, plutôt que de continuer la même formule du mal envahissant de l’extérieur de Pandora, Cameron veut renverser ces rôles et révéler l’agitation au sein de la planète extraterrestre. Selon ce qu’il a dit récemment à un journal télévisé français :

« Je veux révéler les Na’vi sous un autre angle car [so far] Je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vi très positifs. Dans ‘Avatar 3’, nous ferons l’inverse. »





Le plan de Cameron pour explorer l’univers et finalement ramener l’histoire sur Terre

Parallèlement au monde en constante expansion de Pandora et de ses différentes tribus qui s’ajoutent chacune à l’histoire globale, Cameron a pour objectif de traverser au-delà de Pandora vers d’autres planètes dans le troisième film. Plus loin dans l’interview, il note comment Pandora sert essentiellement de base à Avataret que l’histoire prendra vraiment forme et s’accélérera à partir du troisième film.

« On va aussi explorer de nouveaux mondes, tout en continuant l’histoire des personnages principaux… Je peux dire que les derniers volets seront les meilleurs. Les autres étaient une introduction, une façon de mettre la table avant de servir le repas. Mais, évidemment, tout dépendra de la façon dont Avatar 2 sera reçu, s’il trouve son public. »

Avec la perspective réelle de Avatar se développant dans un univers littéral, Cameron établit désormais la norme pour que la franchise devienne bien plus qu’un scénario à une seule chaîne. Cela conduira sans aucun doute à la découverte d’au moins plusieurs nouvelles tribus de Na’vi et peut-être même d’une autre nouvelle race extraterrestre. Les possibilités restent vastes et inconnues dans l’univers de Cameron. Au-delà de ces nombreuses questions, nous savons qu’il veut ramener la boucle de l’histoire sur Terre par le cinquième film, si la franchise continue d’être rentable.

Avatar 3qui a terminé le tournage mais qui a probablement un long processus de post-production devant lui, devrait actuellement sortir en salles le 20 décembre 2024. Avatar : la voie de l’eau joue maintenant dans les salles.