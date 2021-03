Le processeur est-il important lors de l’achat d’un smartphone?

Lors de l’achat d’un nouveau smartphone, il existe de nombreuses variantes à considérer. Il y a des gens qui achètent des mobiles selon leur design, selon leur appareil photo ou selon (évidemment selon leur prix). Beaucoup d’entre vous diront cela aussi en fonction de sa puissance et de son processeur, car la réalité est que ce n’est pas la même chose d’avoir un appareil avec un Qualcomm Snapdragon 865 qu’avec un Kirin 990, mais la vérité et la vérité, la plupart des gens n’ont aucune idée du processeur de leur téléphone.

Il y a quelque temps, une étude de marché réalisée par la firme Global Web Index a montré quelles étaient les principales préoccupations des consommateurs lors de l’achat d’un smartphone. Bien que cette étude existe depuis un certain temps, la vérité est qu’elle est totalement valable aujourd’hui et confirme qu’un utilisateur moyen ne se soucie pas du processeur d’un smartphone – il ne connaîtra sûrement pas la différence entre un Exynos ou un Snapdragon – puisque vous voulez juste que votre nouvelle acquisition fonctionne bien.

Doit-on se soucier du processeur lors de l’achat d’un smartphone?

Le résumé de l’étude est que les consommateurs se soucient de la batterie du téléphone, de l’espace de stockage, de l’appareil photo et de la rapidité. Et attention, car ça va vite ça ne veut pas dire qu’il doit avoir le meilleur processeur du marché. Prenons un exemple avec Samsung. Si l’un de ses appareils les plus puissants est le Samsung Galaxy S20 Ultra, son smartphone le plus vendu ces derniers temps est le Galaxy A51. En termes de spécifications, le S20 Ultra l’emporte sur un glissement de terrain, mais cela n’a pas d’importance pour les gens. L’A51 a une bonne autonomie et de bonnes performances, et cela fonctionne pour les gens.

Mais nous n’allons pas nous tromper non plus. Le Galaxy A51 est beaucoup moins cher que n’importe quel Samsung haut de gamme et cela est également pris en compte. Tout le monde ne peut pas dépenser 1000 euros sur un haut de gamme et c’est pourquoi ils parient sur des téléphones moins chers. Mais faisons un autre test. Prenons un utilisateur moyen, cet utilisateur typique qui ne connaît pas les spécifications et nous allons lui donner un OnePlus 8 Pro avec son Snapdragon 865 et un Huawei P40 Pro avec son Kirin 990.

Pratiquement tout le monde ici sait que le Snapdragon a des performances bien supérieures au Kirin, mais cet utilisateur moyen ne trouvera sûrement aucune différence. Vous pouvez dire que le OnePlus est un peu plus rapide mais vous n’en saurez pas beaucoup plus ni les raisons. Vous verrez que vos applications comme WhasApp ou vos réseaux sociaux s’ouvrent tout aussi rapidement sur les deux terminaux et le reste n’aura pas d’importance pour vous. Vous verrez également que l’appareil photo des deux appareils est très bon et que la batterie dure plus longtemps dans l’un que dans l’autre, mais vous ne lui accorderez pas beaucoup plus d’importance. Cet utilisateur ne dira pas comme AnTuTu, que le 865 est de loin supérieur à tout autre processeur puisque cet utilisateur se soucie entre zéro et rien les pièces techniques. Il veut un beau smartphone qui fonctionne bien et qui a une longue autonomie.

Par conséquent, ceux d’entre nous qui en savent le plus sur le sujet devraient peut-être regarder moins les chiffres et davantage l’expérience utilisateur. Parce qu’en fin de compte, le processeur est un élément de plus d’une machine complexe et ne rend pas à lui seul un téléphone meilleur qu’un autre. Car honnêtement et au quotidien, la différence de performance entre les différents produits haut de gamme du marché est pratiquement négligeable.

