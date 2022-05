Le processeur du Pixel 7 sera à nouveau fabriqué par Samsung : de nouveaux détails de "tendeur 2"

in

Google parie à nouveau sur Samsung pour fabriquer la deuxième génération du processeur Tensor qui donnera vie au Pixel 7.

Samsung sera, encore une fois, la marque choisie par Google faire le processeur Tenseur de la deuxième génération qui donnera vie aux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, dont le lancement est prévu pour le mois d’octobre de cette année.

Du moins, cela a été confirmé par des sources coréennes qui assurent que la société basée à Mountain View aurait décidé de tenir les Coréens pour responsables de la production de la deuxième génération de son processeur auto-conçu.

Cette nouvelle ne devrait surprendre personne : le premier processeur de la famille était basé sur l’une des plateformes Samsung Exynos, et il fallait s’attendre à ce que, pour ce nouvel opus, Google se tourne une nouvelle fois vers l’expérience de Samsung en matière de production de Samsung. microprocesseurs.

« Tensor 2 » serait fabriqué au format 4 nanomètres

Selon les sources, il faut s’attendre à ce que le processeur Tensor 2 –si tel est bien son nom– sera fabriqué par Samsung dans un Processus de 4 nanomètres. De plus, il aurait été introduit Technologie PLP –emballage au niveau du panneau–qui permet de placer les puces dans un panneau rectangulaire, de sorte que la productivité peut être améliorée en minimisant la partie de la plaquette qui est jetée.

Google annonce les Pixel 7 : ils arriveront à l’automne avec un design renouvelé

Google n’a pas dévoilé, pour le moment, les fonctionnalités de la deuxième génération de Tensor. Cependant, on peut s’attendre à des améliorations significatives dans la reconnaissance vocale, la sécurité des données, le traitement des images et des vidéos. Désormais, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’en octobre pour assister à l’arrivée de la nouvelle génération de smartphones Pixel… que quelqu’un a d’ailleurs mis en vente d’avance sous forme de prototypes.

