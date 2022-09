Le procès musical de Bridgerton abandonné par Netflix après avoir apparemment été réglé à l’amiable

Succès retentissant de Netflix Bridgerton a fait l’objet d’un procès plus tôt cette année alors que le géant du streaming a emmené les créateurs du « Comédie musicale non officielle de Bridgerton” au tribunal pour violation du droit d’auteur. Cependant, il semble que l’affaire ait maintenant été abandonnée par Netflix avant qu’elle n’arrive au tribunal, des sources suggérant qu’un règlement non divulgué a été conclu à l’amiable entre Emily Bear et Abigail Barlow, qui a écrit la comédie musicale, et Netflix.





Les problèmes pour le couple ont commencé lorsque leur comédie musicale, qui s’inspire de Bridgerton, sont allés au-delà d’être une simple sensation en ligne et ils ont commencé à vendre des albums, puis des billets de spectacle en direct d’une valeur nominale de 150 € et plus. N’ayant eu aucune autorisation de Netflix, la comédie musicale avait eu beaucoup de marge de manœuvre de la part du streamer, qui soutenait à l’origine les efforts du duo d’auteurs-compositeurs et a même tweeté à propos de leurs vidéos TikTok quand tout a commencé. À l’époque, Netflix a commenté:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Absolument époustouflé par la comédie musicale Bridgerton diffusée sur TikTok. Ovation debout.. »

Cependant, le plaisir jetable de TikTok de Bear et Barlow s’est transformé en quelque chose de beaucoup plus lucratif lorsqu’ils ont commencé à profiter de leur projet de manière considérable, et c’est à ce moment-là que Netflix et Bridgerton la créatrice Shonda Rhimes est intervenue pour arrêter l’aventure du couple. Rimes a commenté :

« Ce qui a commencé comme une célébration amusante par Barlow & Bear sur les réseaux sociaux s’est transformé en prise flagrante de propriété intellectuelle uniquement pour le bénéfice financier de Barlow & Bear. Cette propriété a été créée par Julia Quinn et a donné vie à l’écran grâce au travail acharné d’innombrables Tout comme Barlow & Bear ne permettrait pas à d’autres de s’approprier leur propriété intellectuelle à des fins lucratives, Netflix ne peut pas rester les bras croisés et permettre à Barlow & Bear de faire de même avec « Bridgerton ».





Netflix a récemment taquiné la troisième saison et le spin-off de Bridgerton

Netflix

Bien qu’il semble que la distraction d’un procès sur Bridgerton a maintenant été réglé, Netflix a beaucoup plus à venir de leur officiel Bridgerton offres, dont une troisième saison en production et un nouveau spin-off, Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton premier aperçu de l’événement TUDUM de ce week-end.

La Bridgerton prequel est décrit comme étant « centré sur la montée en puissance et le pouvoir de la reine Charlotte, ce Bridgerton-verse prequel raconte comment le mariage de la jeune reine avec le roi George a déclenché à la fois une grande histoire d’amour et un changement sociétal, créant le monde du Ton hérité par les personnages de Bridgerton« ,

Bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée pour la série préquelle ou Bridgerton saison 3, les fans sont déjà impatients d’en savoir plus sur le monde du drame d’époque de Netflix. Cela a été aidé par la révélation du titre de l’épisode d’ouverture de la troisième saison révélé comme « Out of the Shadows », et un aperçu du monologue d’ouverture de l’épisode comme on peut le voir dans la vidéo spéciale partagée pendant TUDUM ci-dessous.

Bridgerton’s les deux premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix, avec la saison trois et Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton Bientôt disponible.