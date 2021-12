Le procès Jackass Forever de Bam Margera va de l’avant après une décision de justice

Ancien Âne La star de la franchise Bam Margera a reçu de bonnes nouvelles concernant son procès contre ses vieux amis. Après que Margera ait poursuivi plusieurs membres clés impliqués dans la production de Jackass pour toujours, y compris Johnny Knoxville et Jeff Tremaine, Paramount, MTV et d’autres, les défendeurs avaient cherché à faire rejeter la poursuite. Une cour supérieure de Los Angeles a maintenant rendu une décision provisoire selon laquelle une action en justice intentée par Margara peut être poursuivie, estimant que ses réclamations ont une « probabilité de succès » contre les défendeurs.

Le juge Robert S. Draper a statué en faveur de Margera sur la majorité de ses demandes. La sortie du film, prévue pour le 4 février 2022, reste menacée en raison de la décision de la Cour, selon l’avocat de Margera. La Cour n’était pas d’accord avec les défendeurs pour avoir affirmé que Margera n’avait pas la compétence pour intenter la poursuite et présenter des preuves en son propre nom. « Les défendeurs prétendent. . . le tribunal [should] radier l’affidavit de Margera. . . est sans fondement au point d’être frivole », a écrit la Cour dans son ordonnance. Bien que l’ordonnance ait éliminé deux causes d’action invoquées pour une injonction, la Cour n’a pas éliminé la capacité de Margera de chercher à interdire la sortie du film. La Cour a spécifiquement déclaré que Margera pouvait demander une ordonnance d’interdiction temporaire, selon ses avocats.

« C’est une victoire complète pour Bam qui démontre que nos revendications sont fondées », a déclaré l’avocat Dennis S. Ellis. « La Cour a éliminé ce qu’elle croyait être deux causes d’action invoquées à tort, mais elle n’a en aucun cas éliminé le droit de Margera de chercher à bloquer l’utilisation de sa propriété intellectuelle par une injonction contre le film. »

Selon le communiqué de presse, le procès de Margera va maintenant se poursuivre, y compris les allégations selon lesquelles la propriété intellectuelle de Margera a été volée par les défendeurs et ils devraient être tenus pour responsables de concurrence déloyale. Une date sera fixée au début de l’année prochaine pour la prochaine étape du procès. Margera réclame des millions de dollars d’indemnisation et de dommages-intérêts pour ce qu’il dit être sa contribution à la Âne franchise de films qu’il a créée lorsqu’il était une star du skateboard pour adolescents.





Margera et sa société sont représentés par les avocats Eric M. George, Dennis S. Ellis, Katherine F. Murray et Serli Polatoglu du cabinet d’avocats Browne George Ross O’Brien Annaguey & Ellis et les avocats personnels de longue date Alison Triessl et Todd D. Thibodo . Le procès de Margera allègue qu’il a été licencié illégalement du prochain Jackass pour toujours film par les studios et les producteurs d’Hollywood afin qu’ils puissent voler la franchise de films populaire et lucrative et ne pas le dédommager.

« Alors que Margera a donné Âne– littéralement – ​​plus de deux décennies de son sang, de sa sueur et de ses larmes, les accusés ne l’ont pas remboursé en nature », a déclaré son avocat Eric M. George lors du dépôt de la plainte. « Au contraire, Margera, qui a des antécédents documentés de problèmes de santé mentale, y compris un trouble bipolaire diagnostiqué, a été victime d’une discrimination déraisonnable de la part des accusés. »





À l’époque, Margera a déclaré: «Je suis énervé, en colère, blessé et brisé que Johnny (Knoxville), Jeff (Tremaine), Spike (Jonze) et les studios et producteurs ont arraché ma créativité, mon contenu et mes cascades. pour faire ce film, m’a viré sans justification, et a refusé de payer pour mon travail ; J’ai créé cette franchise avant qu’aucun de ces gars ne s’implique. Mon procès n’est pas seulement une question d’indemnisation. Il s’agit de traiter les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de manière honnête et de ne pas profiter de leur handicap pour les arnaquer. »

Jackass pour toujours devrait sortir dans les salles de cinéma via Paramount le 4 février 2022.





