Le procès inhabituel contre Top Gun: Maverick

Les Red Devils affronteront la Pologne pour l’UEFA Nations League avec les vêtements des Red Flames, récemment sortis.

L’équipe masculine de Belgique portera le maillot féminin en signe de soutien

Visibilité. Si le football féminin a besoin de quelque chose pour continuer sur la voie de la croissance, c’est de toucher de plus en plus de monde, car l’intérêt grandit de jour en jour et à chaque action. Dans ce cas, l’équipe féminine belge, les Red Flames, a lancé son nouveau kit en avril. Et pour cette raison, lors du deuxième match de la Ligue des Nations contre la Pologne ce mercredi, les Devils -l’équipe masculine- porteront cette veste pour les soutenir et collaborer à la diffusion peu après le début du Championnat d’Europe.

Ensuite, ils sortiront sur le terrain avec le chemise noire, short rouge et chaussettes rouges, dans le cadre de la campagne #FlameTime, afin que l’équipe féminine reçoive tout le soutien et l’attention nécessaires avant la compétition européenne.

« Avec leur campagne, les Flames prennent le relais des Diables Rouges pour défendre notre honneur sur la scène internationale. La campagne suscite l’enthousiasme de nos supporters pour le Championnat d’Europe et donne un élan supplémentaire à nos femmes pour qu’elles s’améliorent« , a déclaré le directeur du Marketing de la fédération belge.

« C’est une déclaration claire et définitive de soutien à notre football féminin national », ajoutent-elles. « ETe développement du football féminin s’est accéléré ces dernières années, principalement grâce aux efforts des joueuses elles-mêmes. investissement et soins peut aider à accélérer encore plus le développement. ETe fait que les Red Devils veuillent ainsi partager la vedette avec les Red Flames est émouvant et un grand pas », a assuré le directeur de zone de la marque qui parraine les deux équipes.

La Belgique affrontera la Pologne ce mercredi au stade Roi Baudouin, à 15h45. Tandis que l’équipe féminine partage le groupe D avec la France, l’Italie et l’Islande.

