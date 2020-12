Le procès du tueur présumé de Nipsey Hussle a été retardé d’au moins 90 jours: rapport

Eric Holder a comparu devant le tribunal mardi 1er décembre, où un juge a déclaré que le COVID-19 avait entraîné le report du procès.

Alors que les gens continuent d’appeler à la justice pour Nipsey Hussle, il semble que le procès pour meurtre du suspect Eric Holder ait été retardé. C’était le 31 mars 2019, lorsque le rappeur et activiste communautaire de 33 ans a été assassiné à Los Angeles, provoquant une tempête mondiale de soutien. Alors que le hip-hop honorait l’héritage de Nipsey, des millions d’autres ont pris le train en marche en apprenant son développement communautaire, son mentorat et ses efforts entrepreneuriaux. Nipsey Hussle reste une figure de motivation dans la musique et au-delà, mais un juge a déclaré mardi 1er décembre que Holder, accusé d’avoir tiré et tué Hussle, ne sera pas jugé pendant au moins trois mois supplémentaires. «Je ne sais vraiment pas comment nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que cette affaire soit jugée à tout moment dans les 90 prochains jours ou plus», a déclaré le juge Robert J. Perry. Il semble que la pandémie COVID-19 soit la cause du retard. « Monsieur. Titulaire, je ne sais pas quoi vous dire, sauf que le système judiciaire et ce comté sont en proie à une maladie que nous appelons le virus COVID, et le système judiciaire a été très affecté. « Le juge a ajouté que Holder a «le droit à un procès rapide», mais lui et ses avocats devront revenir le 21 janvier pour réévaluer la manière dont ils iront de l’avant. À ce moment-là, le juge a déclaré qu’il tenterait de lancer le procès dans les 30 jours suivant cette date, mais il a ajouté: « Je ne pense pas que cela se produira. » Perry a ensuite demandé à Holder si cela était acceptable, ce à quoi Holder a dit oui. Le tueur accusé a également confirmé qu’il avait sa propre cellule de prison. En plus de l’accusation de meurtre, Holder fait également face à «deux chefs chacun de tentative de meurtre et d’agression avec une arme à feu et un chef de possession d’une arme à feu par un criminel». Holder a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. [via]