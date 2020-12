Le procès du Serum Institute contre le volontaire du procès est injustifié; une approche transparente est nécessaire, disent les experts

Même dans le cas du médicament ou des vaccins les plus développés, où les chances d’un événement indésirable peuvent être minces, le processus de recours pour les problèmes soulevés par les volontaires est délicat.

Le Serum Institute of India a fait la une des journaux pour les mauvaises raisons plus tôt cette semaine – un procès de Rs 100 crore qu’il a intenté contre un volontaire qui a signalé un problème de santé grave.

La mise au jeu légale a mis en lumière les nombreux problèmes éthiques impliqués dans les essais de vaccins sur des participants humains et les meilleures pratiques pour y faire face.

Commentant le procès, plusieurs experts ont déclaré Premier poste que s’engager avec le volontaire et adopter une approche transparente aurait pu être une meilleure réponse à la controverse.

Contexte

La dispute a éclaté après un volontaire du COVID-19 de l’Université d’Oxford ‘Covishield’ l’essai de vaccin a mis en évidence une maladie grave appelée «encéphalopathie neurologique aiguë» dix jours après avoir reçu la première dose le 1er octobre.

Le volontaire a déclaré avoir eu «une perte de mémoire, une capacité à raisonner et à se concentrer et un changement de personnalité», qui sont tous considérés comme des symptômes neurologiques et psychologiques graves. Il a poursuivi en justice SII (qui mène le procès avec l’ICMR) pour une compensation de Rs 5 crore. En réponse, SII a déposé une plainte de Rs 100 crore contre lui pour diffamation.

SII a déclaré que la maladie du volontaire n’avait rien à voir avec l’essai de vaccin – une déclaration qui a été validée par le Comité d’éthique institutionnelle (CEI) des essais de Covishield en Inde. La CEI, appuyée par le Data and Safety Monitoring Board (DSMB) et le DCGI (Drugs Controllor General of India), a confirmé que les symptômes provenaient bien d’une cause inconnue autre que le coup de feu de Covishield.

« S’engager avec des bénévoles », disent les experts



Parler à Firspost, a déclaré Anant Bhan, chercheur en santé publique et bioéthicien, « C’est une réponse inhabituelle, car les raisons pour lesquelles les volontaires participent sont altruistes. S’il y a une inquiétude qu’un volontaire a, il est bon de s’engager avec lui et de comprendre quelles sont ces préoccupations, et de faire des efforts pour essayer de les résoudre. C’est dans l’intérêt du commanditaire, et c’est aussi un signal aux autres participants déjà à l’essai, et aux participants potentiels. «

« (Cela) pourrait effrayer quelques personnes, au fur et à mesure qu’un vaccin devient disponible. Lorsque vous vous retrouvez dans ces situations, il vaut mieux être ouvert et transparent », Bhan, qui est professeur au Département de médecine communautaire de l’Université Yenepoya , A déclaré Mangaluru.

Jusqu’à présent, à partir des essais de Covishield en Inde, la plupart des mises à jour et des déclarations ont été faites par SII, la seule partie avec un conflit d’intérêts dans l’issue des essais de phase 3. En tant que sponsor de l’essai, SII a un intérêt financier à garantir que Covishield autorise les essais de phase 3 en cours. Si cette autorisation est obtenue, le SII peut commencer à fabriquer des doses du vaccin dans les mois à venir, à un prix provisoire de 500 à 600 roupies par dose.

« Il est tout à fait possible que tout ce qu’ils disent soit vrai. Mais cela ne change rien au fait qu’il y a un conflit d’intérêts », a déclaré Bhan. « Le régulateur reçoit de l’argent des contribuables pour pouvoir assurer une surveillance adéquate dans ces circonstances. On s’attend à ce que le régulateur se présente et s’exprime sur la question. »

Premier poste a contacté Serum Institute pour ses commentaires sur la question, mais n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Cet article sera mis à jour s’il y a une réponse de l’institut.

La controverse autour de Covishield, à laquelle SII a répondu légalement, pourrait avoir un impact négatif sur l’altruisme même sur lequel les fabricants de vaccins s’appuient pour tester et effacer le vaccin pour une utilisation généralisée. La réponse contradictoire de SII intervient au milieu de la troisième phase des essais humains en Inde, au terme de laquelle l’entreprise espère avoir 100 millions de doses du vaccin approuvé – à prendre en deux doses distinctes – d’ici janvier 2021.

La dispute a suscité des critiques de plusieurs côtés, certains médias remettant en cause la décision de SII de déposer une plainte. Un article dans Quint s’est demandé si cela montrait un manque de transparence, alors qu’un article L’Inde aujourd’hui Des experts cités ont déclaré que le procès était une «tentative d’intimidation» du volontaire.

Pour les participants aux essais de vaccins, une préoccupation majeure serait de savoir qui prendrait soin d’eux et de leur famille s’ils tombaient malades? Les factures médicales constituent une autre préoccupation.

Procédures pour faire face aux événements indésirables

Afin de surveiller les événements indésirables, de nombreux freins et contrepoids sont mis en place pour assurer une surveillance, un enregistrement et un compte rendu appropriés. Chaque effet secondaire ou événement indésirable d’un essai sur l’homme est d’abord enregistré par les investigateurs et l’équipe de supervision, qui comprend l’investigateur principal et l’équipe de recherche sur le site de l’essai. Le comité d’éthique institutionnel (CEI) reçoit un rapport dans les 24 heures et une «évaluation initiale» est entreprise par l’investigateur sous la direction de la CEI. Ce rapport est envoyé au Data Safety & Monitoring Board (DCMB) avec d’autres informations pertinentes, qui établissent ou réfutent un lien de causalité, c’est-à-dire déterminer si le produit expérimental (dans ce cas, le candidat vaccin) a causé l’événement indésirable. Enfin, un rapport consolidé est adressé à la DCGI dans les 7 jours suivant la survenue de l’événement indésirable.

« Le lien de causalité est évalué objectivement à trois niveaux – par la CEI, le DSMB et la DCGI. Si quelqu’un n’est pas satisfait des évaluations des trois régulateurs, un processus médico-légal est la seule solution. Ces complexités sont également expliqué dans le formulaire de consentement, où il est également précisé que l’IEC, le DSMB et la DCGI détermineront les résultats de toute valeur aberrante », explique le Dr Samiran Panda, directeur du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) -Institut national de recherche sur le sida NARI) – l’organisation chargée de conduire l’essai de solidarité de l’OMS en Inde. « Le DCGI décide en fin de compte d’attribuer un effet secondaire au produit de l’enquête ou de le réfuter. Dans ce cas particulier, le lien de causalité n’a pas été trouvé et établi », a ajouté le Dr Panda.

Une compensation et des soins hospitaliers sont accordés aux volontaires en fonction de la gravité de l’événement indésirable et de la découverte d’un lien de causalité. S’il est prouvé que le médicament / vaccin expérimental a provoqué une réaction indésirable, tout le soutien médical nécessaire au volontaire est à la charge du promoteur de l’essai. Dans ce cas, une indemnité est également prévue, dont le montant est fixé par la DCGI dans le Règlement des essais cliniques 2019. S’il n’y a aucune preuve de causalité dans le procès, une indemnisation est exclue. Dans tous les cas, quelle qu’en soit la cause, les soins hospitaliers sont proposés aux volontaires pour les maladies mineures ainsi que pour l’admission.

Garanties juridiques



Avec l’élément supplémentaire de risque et de vigilance dans les essais de vaccins accélérés, la responsabilité d’assurer un essai équitable et réussi incombe à plusieurs organisations qui travaillent en tandem. Étant donné que la nature de la vigilance dans ces essais est subjective et dynamique, il incombe aux régulateurs de s’assurer en fin de compte que tout se passe comme prévu.

Lorsqu’un volontaire qualifié s’inscrit dans un essai clinique, un processus de consentement élaboré est entrepris, dans lequel ses attentes à l’égard de l’essai sont clarifiées. Le formulaire ne comprend pas seulement des informations médicales, mais aussi les droits du participant à chaque étape du processus. Il précise également que le formulaire de consentement ne leur enlève aucun de leurs droits légaux, y compris le droit de contester les décisions prises par le comité d’éthique ou les régulateurs supervisant le procès. Cela dit, le processus de recours contre une décision prise par le recours est assez limité et peut-être sous-développé en Inde.

«Disons que j’ai un événement indésirable, et que les enquêteurs, le comité d’éthique, les régulateurs décident qu’il n’y a pas de causalité. Si je ne suis pas d’accord avec cela et que je veux le porter devant une autorité d’appel, la seule issue est un mécanisme juridique. Il n’y a pas de processus direct d’appel auprès du régulateur », a déclaré Bhan.

Même dans le cas du médicament ou des vaccins les plus développés, où les chances d’un événement indésirable peuvent être minces, le processus de recours pour les problèmes soulevés par les volontaires est délicat. Il n’y a pas suffisamment de ressources en place pour permettre aux volontaires de soulever des problèmes légitimes dans le cadre d’un processus formel dans le cadre de l’essai clinique. Du point de vue du volontaire, l’effort nécessaire pour signaler un problème est démesurément plus important que s’il provenait du promoteur de l’essai ou du régulateur. Une fois que les fausses notifications d’événements indésirables sont exclues (comme dans l’essai de Covishield), il devrait être tout aussi facile (sinon plus facile) pour le volontaire de signaler un signal d’alarme aux enquêteurs de l’essai.

« L’ensemble de la chaîne de communication pour établir la causalité des événements indésirables laisse de côté le participant – sauf que les données du participant sont utilisées pour une grande partie de la prise de décision dans le processus », a déclaré Bhan. «En ce sens, un participant a tout à fait le droit de choisir une voie légale. Nous n’avons pas vu beaucoup d’actions se dérouler en ce qui concerne les participants poursuivant des entreprises pour des préjudices pendant les essais cliniques. Mais cela changera probablement à mesure que nous progressons vers l’amélioration niveaux d’alphabétisation. «

«Un plus grand engagement de la communauté avec les scientifiques à l’aide de diverses plates-formes de communication contribuerait grandement à établir ces droits très fermement», a déclaré Panda.

Il a ajouté: « Si cela se produit, le commanditaire de l’essai – qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale ou pharmaceutique – ne pourra pas prendre les choses pour acquises. »

Risques liés aux essais accélérés



Un COVID-19 réussi l’essai de vaccin laisserait un degré inévitable d’incertitude quant aux effets secondaires qui pourraient survenir. Avec des essais sur l’homme pour COVID-19 les vaccins (et le travail des régulateurs) étant accélérés, le risque est plus élevé, même s’il reste relativement faible.

«Nous avons tendance à supposer qu’un vaccin est comme un comprimé de Crocin: vous prenez une injection, tout ira bien. Si quelque chose, c’est l’inverse parce que les vaccins dépendent fortement du système immunitaire. Si vous prenez le vaccin maintenant , vous ne saurez que si cela vous aide beaucoup plus tard – de manière réaliste, dans 6 à 12 mois », déclare le Dr Om Srivastava, directeur de l’aile des maladies infectieuses de l’hôpital Jaslok de Mumbai.

Laissant de côté l’intention et l’intervention humaines, comprendre si / comment le système immunitaire réagit au vaccin prend autant de temps que nécessaire. Tout chiffre qui y est attaché est simplement une tentative d’estimation. Les vaccins sont des structures identiques de l’agent pathogène qui sont rendus complètement stériles, de sorte qu’ils ne provoquent pas l’infection qu’ils étaient censés prévenir. Pour qu’un vaccin soit efficace, le système immunitaire d’un patient doit se reprogrammer. Cette interaction avec le système immunitaire est quelque chose qui ne peut être évalué de manière approfondie qu’à long terme en raison de sa variation d’un individu à l’autre.

D’un point de vue scientifique, certaines observations seront manquées dans les essais accélérés.

« Le vaccin contre le virus Ebola a mis environ cinq ans à se développer. Le vaccin contre le rotavirus, 15 ans, même si la communauté scientifique le savait depuis environ 8 ans auparavant », a déclaré Srivastava. «Lorsque vous allez condenser le processus de développement d’un vaccin en un an, vous courez un plus grand risque de manquer quelque chose, simplement à cause des variables à chaque étape.

Aussi rigoureux que cela ait pu être, et aussi trivial qu’un événement indésirable puisse sembler à un spectateur, même le moindre événement indésirable doit être évalué, ajoute Srivastava.

