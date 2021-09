Le procès du millionnaire face au Lady’s Gambit

Nona Gagrindashvili a été la première femme à obtenir le titre de Grand Maître de la Fédération internationale des échecs, en plus c’était le cinquième champion du monde dans votre discipline. Mais cette fois, ce ne sont pas ses réalisations ou sa carrière remarquable qui l’ont fait figurer parmi les tendances, mais plutôt la série originale de Netflix Gambit de la dame. Et c’est que le joueur a poursuivi fiction pour diffamation et sexisme présumés.







C’est une plainte de grands chiffres: cinq millions de dollars sont en jeu depuis que le Soviétique a accusé le géant du streaming de mentir à son sujet dans l’un des épisodes mettant en vedette Anya Taylor-Joie. Dans la série, créée l’année dernière, Nona Gaprindashvili est décrite comme la seule championne du monde à n’avoir jamais affronté de joueurs du sexe opposé.

En ce sens, il a assuré que la plateforme mentait »sans gêne« Et est allé à Tribunal fédéral de district de Los Angeles où il a présenté la plainte officielle. Et c’est que cette déclaration, que je considère « faux, dénigrant et sexiste« C’est explicitement indiqué dans l’une des scènes : »Elizabeth Harmon n’est pas une grande joueuse selon ses normes. La seule chose inhabituelle chez elle, c’est son sexe. Et même cela n’est pas unique en Russie. Il y a Nona Gaprindashvili, mais elle est championne du monde féminine et n’a jamais affronté d’hommes”.

Nona Gaprindashvili a été la première femme à obtenir le titre de Grand Maître de la Fédération Internationale des Échecs (Getty).



Tout au long de 25 pages, le document explique que pour 1968 -année au cours de laquelle se déroule l’épisode- le joueur d’échecs avait déjà concouru avec au moins 59 joueurs masculins et qu’est-ce que « Le mensonge délibéré a pour but bon marché d’intensifier le drame« . Comme prévu, Netflix n’était pas loin derrière et a répondu à l’accusation de millionnaire.

« La plateforme n’a que le plus grand respect pour Gaprindashvili et son illustre carrière, mais nous pensons que cette déclaration n’a pas lieu et nous défendrons vigoureusement le cas« , a déclaré l’un des porte-parole du géant du streaming en conversation avec NBC News. De même, ils ont assuré qu’ils ne rétracteraient pas la scène ou ne redoubleraient pas les mots prononcés dans cet épisode avec une voix off.